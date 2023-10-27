Потенциала роста цены акций "Самолета" в настоящее время нет - "Газпромбанк Инвестиции"

Потенциала роста котировок акций ГК "Самолет" в настоящее время нет, бумаги оценены справедливо, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент в октябре закрыл сделку по приобретению ГК "МИЦ", что увеличило долю рынка в Московском регионе до 18%, а совокупный объем текущего строительства до 4,2 млн кв. м. Благодаря этой сделке компания также добавила 1,1 млн кв. м в портфель будущих проектов. Интеграция "МИЦ" может привести к повышению эффективности бизнеса и уровня рентабельности, а также реализации продуктовых, управленческих, финансовых синергий", - указывают эксперты.

Традиционно высокие с точки зрения сезонности продажи в четвертом квартале и сохраняющийся на рекордном уровне спрос в октябре дают основание ожидать, с учетом консолидации ГК "МИЦ", достижения по итогам 2023 года цели по продажам в 1,6 млн кв. м и выручки девелопера на уровне более 300 млрд рублей, считают аналитики.

"Мы пересмотрели нашу модель с учетом выхода отчетности по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года и повысили ожидания по прибыли "Самолета" по итогам 2023 года до 27 млрд рублей, что предполагает форвардную доходность акционеров на уровне 10,8%. Несмотря на это, мы считаем, что покупка ГК "МИЦ" уже заложена в котировки акций, которые, на наш взгляд, оценены справедливо и не имеют потенциального "апсайда" с учетом текущих вводных данных.

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