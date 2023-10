Нефть дорожает

Фондовый рынок США завершил торги четверга в минусе. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу.

Американский рынок акций упал в четверг на слабых квартальных отчетах компаний и разочаровывающих прогнозах, завершив в минусе вторую сессию подряд.

Более сильные, чем ожидалось, данные о ВВП США не смогли поддержать фондовый рынок, отмечает Market Watch.

Согласно предварительным данным министерства торговли США, американская экономика выросла в третьем квартале на 4,9% в пересчете на годовые темпы - максимально с четвертого квартала 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 4,3%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в июле-сентябре повысились на 4%, что также стало самым существенным приростом с последнего квартала 2021 года.

Опубликованные данные должны развеять опасения относительно неизбежной рецессии в США, однако возможность замедления экономического роста сохраняется, говорит Калли Кокс, отвечающая за стратегию на американском рынке акций в eToro.

"Экономика США показала невероятную устойчивость в прошлом квартале. Рост был впечатляющим, главным образом, благодаря тому, как много тратят американцы", - приводит слова Кокс Market Watch.

Эксперты, однако, не уверены в том, что потребительский сектор сохранит гибкость в ближайшие кварталы.

"Инвесторы вряд ли удивлены крупными потребительскими расходами в конце лета, вопрос в том, сможет ли этот тренд сохраниться в ближайшие кварталы, а мы думаем, что не сможет", - отмечает главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч.

Другой отчет Минторга США, также обнародованный в четверг, показал максимальный с июля 2020 года скачок заказов на товары длительного пользования в стране. Показатель увеличился в сентябре на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Котировки акций ведущих американских IT-компаний завершили торги в четверг резким снижением. Стоимость бумаг Meta (SPB: META) Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) упала на 3,7%. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале более чем вдвое, выручку - на 23%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов. Однако руководство Meta дало слабый прогноз для показателя доходов от рекламы на текущий квартал.

Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) к закрытию рынка подешевели на 2,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,5%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 3,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5%.

Капитализация United Parcel Service (SPB: UPS) Inc. упала почти на 6% по итогам торгов. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки сократила чистую прибыль в третьем квартале в 2,6 раза, а также ухудшила годовой прогноз выручки.

Стоимость акций Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) опустилась на 0,9%. Чистая прибыль авиакомпании в минувшем квартале снизилась на 30%, а ее выручка не дотянула до прогнозов.

Бумаги американского производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подешевели на 6,5% на слабой отчетности компании.

Цена акций International Business Machines (SPB: IBM) (IBM) выросла на 4,9%. Компания зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале против убытка годом ранее и увеличила выручку на 5%. IBM заявила, что по-прежнему уверена в своих прогнозах для выручки и свободного денежного потока в этом году, отметив растущий спрос на ее решения в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Стоимость бумаг Merck & Co. (SPB: MRK) поднялась на 1,9%. Фармацевтическая компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 46%, при этом скорректированный показатель и выручка превысили прогнозы. Кроме того, Merck улучшила прогноз выручки на весь 2023 год.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг снизился на 251,63 пункта (0,76%) и составил 32784,3 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 49,54 пункта (1,18%) - до 4137,23 пункта.

Nasdaq Composite упал на 225,62 пункта (1,76%) и составил 12595,61 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершают неделю на позитивной ноте.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличился на 1,3%.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали, в частности, данные об инфляции в Токио. Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в октябре ускорились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,5% месяцем ранее.

По мнению экспертов, эти данные могут подтолкнуть Банк Японии к нормализации денежно-кредитной политики в ближайшее время, пишет Trading Economics.

В ходе торгов в пятницу повышаются котировки акций таких компаний, как Fujitsu (+11,3%), NEC (+3,5%), Kawasaki Kisen Kaisha (+3,3%), Toyota Motor (+1,4%), Japan Airlines (+1,7%).

Между тем цена бумаг Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) упала на 6,1%. Фармацевтическая компания неожиданно завершила с убытком второй финансовый квартал (июль-сентябрь). Кроме того, она ухудшила прогноз чистой прибыли на текущий фингод до 93 млрд иен со 142 млрд иен.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК увеличился на 0,9%. Он поднимается четвертые торги подряд.

Акции Air China подорожали на 2,7% после того, как авиакомпания вышла "в плюс" по итогам девяти месяцев текущего года. Чистая прибыль в январе-сентябре составила 791,42 млн юаней ($108 млн) против убытка в 28,1 млрд юаней за тот же период прошлого года.

Гонконгский индикатор Hang Seng вырос на 1,6%.

Лидерами роста котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции фармкомпаний Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (+9%), Hansoh Pharmaceutical (+8,4%), CSPC Pharmaceutical (+7,8%) и Wuxi Biologics (+6,2%).

Помимо этого, поднимается стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 2,4% и 3,1%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,5%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК увеличился на 0,1%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросли на 0,5%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,6%, сталелитейной Posco - на 0,5%.

При этом цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor опустилась на 1,5%.

Стоимость SK Hynix ушла вниз на 0,7%. Один из крупнейших в мире производителей чипов памяти в третьем квартале получил чистый убыток в размере 2,185 трлн вон ($1,62 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 1,108 трлн вон за аналогичный период прошлого года. Опрошенные FactSet аналитики оценивали убыток в среднем в 1,156 трлн вон.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,3% и 0,1% соответственно.

Цена акций золотодобывающей St.Barbara Ltd выросла на 4,7%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после падения до минимумов за две недели накануне.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск составляет $89,3 за баррель, что на $1,37 (1,56%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты упали в цене на $2,2 (2,4%) - до $87,93 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $1,35 (1,62%) и составили $84,56 за баррель. По итогам прошлой сессии они потеряли $2,28 (2,6%) - до $83,21 за баррель.

Участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль пока не начал наземную военную операцию в секторе Газа, однако продолжает наносить воздушные удары по позициям боевиков ХАМАС в анклаве и проводить операции на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.

"Фундаментальные показатели рынка нефти отступают перед рисками войны, - отметил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Наценка с учетом военных действий то появляется, то исчезает".

Тем временем в четверг министерство торговли США сообщило, что американская экономика в июле-сентябре увеличилась на 4,9% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,3%, сообщает Trading Economics.

Столь сильные данные могут стать аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки Федеральной резервной системы, однако едва ли повлияют на решение ФРС на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, сказал Лукман Отунуга из FXTM.

"В то же время сильные статданные из США повысят ожидания подъема ставки в декабре, что окажет давление на цены на нефть за счет опасений по поводу роста американской экономики", - добавил он.