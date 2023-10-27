Возможен постепенный подъем котировок нефти к $90-92/барр. - БКС Экспресс

Многочисленные риски на стороне предложения дают повод ожидать постепенное смещение котировок нефти марки Brent в более высокий диапазон в районе $90-92 за баррель, считают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть в четверг не смогли закрепиться на уровне $90 и вновь стали снижаться. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему тревожит участников рынка, но уровень неопределенности остается высоким. В такой ситуации рынок может быть волатильным на краткосрочной дистанции, реагируя на малейшие инфоповоды, связанные с повесткой", - отмечают аналитики.

Экономика США остается сильной, по итогам III квартала 2023 года она ускорилась до самых быстрых темпов за последние два года. По предварительным данным, ВВП страны в указанном периоде вырос на 4,9% против ожидаемых 4,3%. "Сильная экономика укрепляет уверенность в высоком спросе. Однако все большую тревогу вызывает рост доходностей гособлигаций в США. Ставки по 10-летним казначейским облигациям близки к 5% на фоне жесткой монетарной политики и большого предложения госдолга. Этот фактор оказывает давление на фондовые площадки по всему миру и также негативно отражается на сырьевых котировках", - указывают эксперты портала.

Европейский ЦБ в четверг ожидаемо оставил процентные ставки на прежнем уровне. Ставка по основным операциям составляет 4,5%, по депозитам - 4%, по маржинальным кредитам - 4,75%. Риторика регулятора тоже не изменилась: ЕЦБ не готов повышать ставки дальше, но текущие высокие уровни намерен сохранять достаточно долго. "С учетом слабой макростатистики из региона дальнейший рост ставок действительно мог бы принести ощутимый ущерб экономике ЕС. Евросоюз является одним из крупнейших потребителей нефти в мире, поэтому ситуация в регионе важна для прогнозов по спросу", - обращают внимание аналитики БКС Экспресс.

"Фьючерсы на нефть марки Brent четвертый день подряд торгуются в коридоре $87-90 за баррель, который сформировался внутри большого сходящегося треугольника. Этот диапазон отражает условные равновесные уровни, которые рынок считает справедливыми на текущий момент. Однако многочисленные риски на стороне предложения дают повод ожидать постепенного смещения в более высокий диапазон в районе $90-92 за баррель", - считают эксперты.

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