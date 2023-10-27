Рубль почти стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании ключевых событий дня

Москва. 27 октября. Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже утром в пятницу, рубль находится в боковом коридоре в ожидании сигналов от Центробанка России, заседание которого состоится в пятницу.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,93 руб./$1 (-2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 37,09 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4 коп. - до 12,82 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ощутимых колебаний на валютном рынке может быть связано с ожиданием дополнительных сигналов от Банка России по ключевой ставке, заседание которого состоится в пятницу. Прогнозируется повышение ключевой ставки регулятора еще на 100 б.п. - до 14% годовых.

Очередное заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП) будет опорным, то есть помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке регулятор также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о денежно-кредитной политике будет обнародован 7 ноября.

Увеличение объемов налоговых выплат в октябре, которое, по оценкам аналитиков, более чем в два раза превышает сентябрьский показатель, позволило нацвалюте в течение недели укрепиться. Заметный в последние дни спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров ослабевает, однако незавершенный налоговый период дает шанс рублю взять новые барьеры. В понедельник, 30 октября, экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы.

Инвесторы также оценивают риски для сырьевых фьючерсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Нефтяные котировки утром в пятницу пытаются восстановить позиции после ощутимого провала (свыше 2,4%) в ходе предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,04 за баррель, что на 1,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,28 за баррель, что на 1,29% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу преобладает позитивный настрой: китайский CSI 300 растет на 0,60%, японский Nikkei 225 прибавил 1,21%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,96%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,11%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 1,18%.

Американский рынок акций упал в четверг на слабых квартальных отчетах компаний и разочаровывающих прогнозах, завершив в минусе вторую сессию подряд. Более сильные, чем ожидалось, данные о ВВП США не смогли поддержать фондовый рынок, отмечает Market Watch. Согласно предварительным данным министерства торговли США, американская экономика выросла в третьем квартале на 4,9% в пересчете на годовые темпы - максимально с четвертого квартала 2021 года.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в июле-сентябре повысились на 4%, что также стало самым существенным приростом с последнего квартала 2021 года.

Другой отчет Минторга США, также обнародованный в четверг, показал максимальный с июля 2020 года скачок заказов на товары длительного пользования в стране. Показатель увеличился в сентябре на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем.