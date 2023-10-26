Рынок акций РФ в четверг упал ниже 3225п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью, локомотивом отката выступили ВТБ и ЛУКОЙЛ

Москва. 26 октября. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок из-за опасений монетарного ужесточения в США, а также вслед за упавшей нефтью (Brent просела в район $88,5 за баррель). Индекс Мосбиржи откатился ниже 3225 пунктов - уровня 1,5-недельной давности, при этом локомотивом снижения выступили бумаги ВТБ после выхода финотчета и акции "ЛУКОЙЛа" на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3223,89 пункта (-1,3%, днем индекс поднимался до 3283,49 пункта), индекс РТС - 1084,78 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 93,6 рубля (+0,27 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-3,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5% и -1,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,6% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Яндекса" (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

ВТБ в третьем квартале заработал 86,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,7 раза ниже результата предыдущего квартала, свидетельствует отчетность кредитной организации. В целом за январь-сентябрь банк заработал 375,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,7%.

Результат сложился ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", согласно которому ВТБ в третьем квартале получил чистую прибыль в размере 89 млрд рублей, а за 9 месяцев - 378,8 млрд рублей.

Между тем ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2023 год на уровне свыше 420 млрд рублей, улучшил ожидания по темпам роста кредитования банковского сектора, о чем сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев 2023 года снизилась в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,86 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 31,1 млрд руб. (-42,8%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию, сообщила компания. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков по итогам деятельности компании за 6 месяцев, промежуточные дивиденды "ЛУКОЙЛа" могли составить 547 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 17 декабря.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, индекс МосБиржи днем едва не добрался до максимума за 1,5 года, поддержку чему оказало умеренное ослабление рубля. Однако после обеда началась резкая коррекция индекса, вызванная спадом в тяжеловесных акциях "ЛУКОЙЛа" - инвесторы отреагировали на рекомендованные советом директоров дивиденды за 9 месяцев. Кроме того, цены на нефть вновь стали снижаться, удаляясь от $90 за баррель Brent.

Внешний фон оставался негативным. Острая геополитика и рост доходностей американских гособлигаций давят на общерыночные настроения. ЕЦБ по итогам заседания ожидаемо сохранил базовые процентные ставки без изменений. В США оценка ВВП за третий квартал и сентябрьские данные по заказам на товары длительного пользования вышли лучше ожиданий. В пятницу ключевым событием дня будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, в базовом сценарии ожидается ее роста на 100 б.п. "Яндекс" (MOEX: YNDX) и "РусГидро" опубликуют финансовые результаты по РСБУ за III квартал.

"Приближение выходных и слабость внешнего фона могут послужить причиной для движения в боковом формате. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 27 октября - 3185-3285 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, рынок акций РФ после утреннего роста начал быстро сдавать позиции. Рубль приостановил укрепление, что позитивно сказалось на акциях экспортеров.

Динамика прибыли ВТБ в III квартале оказалась чуть хуже, чем в предыдущие кварталы. Скромное повышение прогноза ВТБ по прибыли на 2023 год (с 400 млрд до 420 млрд рублей) скорее расстроило рынок, так как акции банка подешевели. Чистая прибыль ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,6%) выросла за 9 месяцев года на 11%, до 22,8 млрд рублей. Выручка за отчётный период выросла на 29%, до 183,2 млрд руб. Чистая прибыль за III квартал составила 10,3 млрд руб., что на 41% выше, чем годом ранее, отметил аналитик.

Forbes пишет о том, что уже до конца года российский "Яндекс" может быть продан за $5,5 млрд консорциуму инвесторов, доля каждого из которых не будет превышать 7%. В рамках процесса зарегистрированный в Нидерландах холдинг Yandex N.V. создает российскую "дочку" - субхолдинг, долю в котором продаст группе российских инвесторов. Среди них, по словам Кочеткова, называются ВТБ, Владимир Потанин, Иван Таврин, Алексей Нечаев, пенсионный фонд "Газфонд", а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Однако важным является то, что новым инвесторам могут перейти полномочия по управлению советом директоров. Последний факт негативно воспринимается рынком, который снизил капитализацию "Яндекса", констатирует аналитик.

Нефть возобновила активное снижение. Палестино-израильский конфликт не привел к каким-либо действиям со стороны поставщиков. При этом статистика из Европы говорит о высокой вероятности экономического спада, который повлечет за собой снижение спроса. Из позитива для нефти можно лишь отметить то, что некоторые источники говорят о возможном ужесточении санкций против Ирана, включая его нефтяной экспорт, считает Кочетков.

В США объем заказов на товары длительного пользования вырос в сентябре на 4,7%, а рост ВВП в III квартале ускорился до 4,9% с 2,1% в II квартале. Сильная статистика может спровоцировать ФРС на повышение ставки, так как замедления экономики нет, а значит, и риски инфляции сохраняются. Все это рынки воспринимают негативно, заключил представитель "Открытие Инвестиции".

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что снижение рынка акций РФ было спровоцировано разочарованием инвесторов по поводу промежуточных дивидендов "ЛУКОЙЛа", которое привело к падению котировок его акций. Рекомендованный уровень выплат НК оказался почти на 18% ниже консенсуса аналитиков.

Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 27 октября - продолжение колебаний в диапазоне 3200-3300 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вышел в "минус" ввиду ускорения фиксации прибыли по многим эмитентам и падения цен на нефть, рубль взял паузу в укреплении перед заседанием ЦБ РФ в пятницу, на котором возможно повышение процентной ставки с 13% до 14%.

Акции ГК "Самолет" в четверг подверглись фиксации прибыли, несмотря на публикацию сильных финансовых и операционных результатов за III квартал, согласно которым чистая прибыль компании выросла на 41% г/г, выручка - на 52% г/г, а объем продаж первичной недвижимости увеличился на 63% г/г. Представители застройщика ранее заявили о том, что не исключают возможности выплаты дивидендов по итогам года.

Рекомендация СД "ЛУКОЙЛа" выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 447 руб. на акцию (доходность около 6%) в моменте вызвало умеренно негативную реакцию инвесторов ввиду средних ожиданий выплат на уровне около 550 руб. В целом дивидендную доходность "ЛУКОЙЛа" можно назвать умеренно привлекательной и средней по рынку РФ, отмечает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), смешанная динамика отмечается в Европе (индексы FTSE, DAX просели на 0,5-1,1%, CAC 40 подрос на 0,03%), проседают США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq).

Экономика Южной Кореи в III квартале увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,4% в годовом выражении, согласно опубликованным в четверг предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали рост ВВП на 0,5% и 1,1% соответственно, отмечает Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг: базовая ставка оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. До этого Центробанк повышал ставки на протяжении 10 заседаний подряд.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявила, что ЕЦБ продолжит придерживаться подхода, при котором решение об изменении процентных ставок будет приниматься на каждом конкретном заседании и будет зависеть от поступающих статданных.

По ее словам, ставки будут удерживаться на высоком уровне до тех пор, пока траектория инфляции в еврозоне не начнет указывать на устойчивое движение к целевому уровню в 2%. В сентябре инфляция составила 4,3%. Это минимальный показатель за два года, но по-прежнему более чем в два раза выше целевого уровня.

ВВП США в III квартале увеличился на 4,9% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,3%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали подъема на 4,7%.

По данным Минторга США, объем заказов на товары длительного пользования в сентябре увеличился на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным подъемом более чем за три года (с июля 2020 года), который был обусловлен скачком спроса на транспортное оборудование на 12,7%, в первую очередь, из-за заказов на самолеты Boeing.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение заказов на 1,7%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали роста на 2%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг остаются в "минусе" после скачка накануне вечером на фоне новой волны опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сокращения поставок нефти из региона.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $88,67 за баррель (-1,6% и +2,3% в среду), декабрьская цена WTI - $83,92 за баррель (-1,7% и +2% накануне).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что страна не откажется от проведения наземной операции в секторе Газа. Основное беспокойство трейдеров в связи с этим вызывает возможность расширения конфликта в регионе, на который приходится примерно треть мировой добычи нефти, и включения в него Ирана. В таком случае США могут принять меры для дальнейшего ограничения иранского экспорта нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-9,7% и -7,2% "префы"), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-9,3%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-9,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-9,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-8,7%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-8,6% и -8,2% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-7%).

Также можно отметить упавшие акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,5%) при рекордном обороте торгов - 21,224 млрд рублей.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3,3%) в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,63 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчете компании. Выручка осталась на уровне показателя аналогичного периода прошлого года - 69 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,4%) по РСБУ за девять месяцев 2023 г. составила 23,7 млрд руб. против убытка 5,76 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 10,3%, до 90,45 млрд руб.

Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,9%), ПАО "ЭЛ5-энерго" (MOEX: ELFV) (+3,7%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+3,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+2,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2%).

ПАО "ЭЛ5-энерго" за девять месяцев 2023 года увеличило производство электроэнергии на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,29 млрд кВт.ч, сообщила компания. По итогам III квартала 2023 г. выработка составила 5,8 млрд кВт.ч (+11,3% к аналогичному периоду прошлого года).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 78,08 млрд рублей (из них 19,58 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 14,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,48 млрд рублей на акции "Яндекса").