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26 октября 2023 года 19:25

Рубль усилил темпы снижения к доллару и развернулся вниз к евро вечером в четверг перед заседанием Банка России по ставке

Москва. 26 октября. Доллар США ускорил рост, евро перешел к укреплению на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль упал к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед заседанием Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 93,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 62,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,6 руб./EUR1, подорожав на 82,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,64 копейки, до 96,5 руб. Курс китайского юаня подрос на 6 копеек, до 12,78 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к активному снижению к основным мировым валютам в ходе вечерних торгов на фоне фиксации прибыли после нескольких сессий непрерывного роста в парах с ними и перед заседанием Банка России по ключевой ставке. Оно состоится в пятницу, 27 октября. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Аналитики ждут повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов - до 14,0% годовых.

Ранее существенную поддержку рублю оказывала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДД и акцизы. По оценкам аналитиков, объем налоговых выплат в октябре более чем в два раза превышает сентябрьский показатель.

"Техническое торможение инвалют на спуске еще вчера намекало на вероятность отскока. Коррекция валютных пар состоялась, и пора уже подумать о локальных максимумах рубля. Глобальный доллар пользуется повышенным спросом, а валюты из мировой корзины остаются под давлением. Ставки международного долгового рынка вновь на максимуме, и вкупе с защитным долларом это два фактора против рисковых активов. Сырьевые фьючерсы волатильны, и нефть Brent после быстрого заскока выше $90 откатывает ниже $89, но золото уверенно идет к максимумам, и унция уже на $1990. Оценки газа NG идут по декабрьскому фьючерсу", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Укрепление рубля приостановилось на уровне выше 93 рублей за доллар, и похоже, инвесторам нужна дополнительная информация как по действиям ЦБ РФ, так и по дальнейшему направлению движения цен на нефть", - подчеркивают аналитики Севергазбанка.

Цены на нефть продолжают опускаться вечером в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК в четверг составляет $88,88 за баррель, что на 1,39% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,45%, до $84,14 за баррель.

Накануне цены подскочили на 2% в связи с опасениями эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сокращений поставок нефти из региона. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что страна не откажется от проведения наземной операции в секторе Газа.

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,3% после публикации данных о ВВП США за третий квартал.

Американская экономика в июле-сентябре увеличилась на 4,9% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным министерства торговли США. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,3%, сообщает Trading Economics.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 октября на 41,09 копейки, до 93,5616 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,33 копейки, до 98,5616 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 40,28 копейки по отношению к среде и составил 93,5485 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 43,91 копейки и составил 93,6075 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 636,217 млн, из которых $582,421 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 053,796 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 10,31 копейки, до 98,7311 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 12,81 копейки, до 98,8053 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR510,76 млн, из которых EUR173,493 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR337,267 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 октября упала на 24 базисных пунктов - до 12,87% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 2 базисных пункта - также до 12,87% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 11,65% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 9,66% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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