Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновление роста UST

Москва. 26 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали незначительные изменения, несмотря на возобновление роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились в цене за день всего на 0,2 базисного пункта, до 62,94% от номинала (их доходность выросла на 0,8 базисного пункта - до 9,94% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году опустились за день на 0,3 базисного пункта, составив 67,25% от номинала (доходность увеличилась на 0,7 базисного пункта, до 9,05% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6,3 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 28,2 базисного пункта - до 34,14% от номинала (доходность выросла на 13,3 базисного пункта, составив 15,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 3,9 базисного пункта - до 54,99% от номинала (их доходность поднялась на 8,2 базисного пункта, составив 31,27% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 54,06% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов и составила 23,42% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 0,6 базисного пункта, подешевев до 49,57% от номинала (доходность поднялась на 3,8 базисного пункта, до 19,38% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 27,2 базисного пункта, составив 65,7% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries возобновили в четверг повышение на фоне снижения интереса инвесторов к риску на фоне неоднозначной квартальной отчетности ряда американских компаний.

Тем временем, американская экономика в третьем квартале увеличилась на 4,9% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным расчетам министерства торговли США. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,3%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали подъема на 4,7%.