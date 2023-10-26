"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Novartis

"БКС Мир инвестиций" ( "БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций фармацевтической компании Novartis, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Недавно Novartis завершила выделение 100% бизнеса Sandoz в самостоятельную компанию. Этот шаг позволит Novartis сосредоточиться на традиционно более быстрорастущем и рентабельном сегменте инновационных препаратов, а Sandoz сможет использовать преимущества сильного бренда в биоаналогах, антибиотиках и дженериках. Мы позитивно оцениваем разделение бизнеса, но сохраняем осторожный взгляд на компанию на новом этапе развития", - пишут аналитики.

Менеджмент Novartis отметил, что и в дальнейшем будет ориентироваться на интересы акционеров. Компания будет проводить последовательную стратегию распределения капитала и сохранит программу обратного выкупа объемом $15 млрд и политику роста дивидендов, подчеркивается в обзоре.

Аналитики "БКС МИ" повысили свои прогнозы скорректированной прибыли на акцию на 2023 год с $6,70 до $6,75, на 2024 год - с $7,00 до $7,05.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.