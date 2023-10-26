Цена акций Baker Hughes может вырасти до $38 в 4К23 - Freedom Finance Global

Цена акций Baker Hughes Co. может вырасти до $38 за штуку в IV квартале 2023 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Baker Hughes представила сильные результаты по итогам III квартала 2023 года, - отмечается в комментарии. - Высокий спрос со стороны производителей СПГ позитивно отразился на выручке Baker Hughes, которая повысилась на 24% г/г и на 5% кв/кв, достигнув $6 641 млн. Чистый долг компании снизился на $381 млн, программа buy back расширена, квартальный дивиденд повышен. Мы позитивно оцениваем результаты Baker Hughes за квартал и ожидаем позитивной реакции рынка на отчетность".

По мнению экспертов, поддержку котировкам нефти и акций нефтегазовых компаний в зимние месяцы будет оказывать дефицит нефти на мировом рынке из-за добровольного ограничения добычи и экспорта со стороны Саудовской Аравии и России, а также сезонно высокого спроса на нефтепродукты и природный газ. На их взгляд, в четвертом квартале цена акции BKR способна вырасти до $38.

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