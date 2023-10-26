"БКС МИ" начал анализ PetroChina с рекомендацией "покупать" для ее акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение PetroChina Co., сообщается на портале БКС Экспресс.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками, составляет 6,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

"Потенциал роста акций компании- 12%. Компания наращивает объемы производства нефти и газа, при этом оценка по мультипликаторам находится ниже среднеисторических значений, а дивдоходность - выше", - пишут аналитики.

Они указывают на основные факторы в пользу рекомендации:

- Ожидается увеличение добычи до 5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (БНЭ) в 2023 году.

- Низкая долговая нагрузка компании: соотношение Чистый долг/EBITDA - 0,5х.

- Менеджмент платит дивиденды с доходностью 8%.

- Оценка: мультипликаторы ниже средних уровней.

PetroChina - крупнейшая нефтегазовая компания в Китае. Занимается широким спектром деятельности, включая разведку, разработку, добычу и реализацию сырой нефти и природного газа, переработку сырой нефти и нефтепродуктов и их транспортировку.

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