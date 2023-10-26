Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций ЛУКОЙЛа

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 9М23 из расчета 447 руб./акцию (дивдоходность - 6%). Исходя из опыта предыдущих лет, выплату фактически произведут за первое полугодие. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал 547 руб./акцию, а наш прогноз - 510 руб./акцию. Объявленный размер дивиденда на акцию близок к нижней границе диапазона оценок, представленного в публичном пространстве - 450 руб./акцию. Тем не менее мы сохраняем положительный взгляд на финансовые показатели компании во 2П23 на фоне роста нефтяных цен и ослабления рубля и подтверждаем рейтинг "покупать". Ожидаем финальных дивидендов за 2023 год в размере 650 руб./акцию".

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