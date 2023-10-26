"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций американского фармацевтического гиганта Merck & Co. с прогнозной стоимостью $124,5 за штуку на август 2024 года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, на фоне лучшей, чем ожидалось, отчетности эмитента за третий квартал 2023 года, сообщается в комментарии ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

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