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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck
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26 октября 2023 года 17:33
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций американского фармацевтического гиганта Merck & Co. с прогнозной стоимостью $124,5 за штуку на август 2024 года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, на фоне лучшей, чем ожидалось, отчетности эмитента за третий квартал 2023 года, сообщается в комментарии ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MERCK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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