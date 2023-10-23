Вероятна стабилизация котировок нефти в диапазоне $90-95/барр. в течение текущей недели - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок нефти Brent в диапазоне $90-95 за баррель в течение текущей недели, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Крылова Екатерина.

"Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке обуславливает нахождение нефти в зоне $90-100/барр., а при эскалации цены могут подняться заметно выше, - допускает аналитик. - Снижение цен в середине прошлой недели было связано с тем, что США смягчают санкции в отношении Венесуэлы, что в перспективе может увеличить ее добычу на 200 тыс.барр./день. Но это событие не сиюминутное, а в лучшем случае - в следующем году, так как у страны нарушены производственные мощности, а сама она находится в кризисе, и для существенного наращивания добычи нужны масштабные инвестиции".

На взгляд Крыловой, в настоящий момент рынок нефти находится в дефиците благодаря ОПЕК+, Венесуэла пока ничего не сможет добавить. "На сегодняшнее утро ближайший фьючерс теряет порядка 1% на фоне достаточно спокойного новостного фона со стороны Ближнего Востока, но мы считаем, что риски все равно остаются повышенными, так как ситуация может эскалировать в любой момент, - отмечает эксперт. - Это обуславливает и повышенную волатильность в сырье. Угроза срыва поставок нефти на фоне глобального дефицита и отложенные риски по Венесуэле позволяют рассчитывать на удержание нефти в зоне $90-95 за баррель в течение этой недели".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.