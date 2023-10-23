Рубль может закрепиться вблизи отметки 95 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Рубль может закрепиться вблизи отметки 95 руб./$1 в понедельник, а котировки Brent будут держаться в диапазоне $91-92 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Предстоящая неделя будет последней перед крупными налоговыми выплатами. В этих условиях экспортеры будут постепенно наращивать продажи валюты, и в понедельник рубль может закрепиться вблизи 95 за доллар", - пишут они.

Цены на нефть стабилизировались. В пятницу баррель Brent снизился в цене на $0,22 до $92,16 после дипломатических усилий по разрешению конфликта на Ближнем Востоке, в результате которых были освобождены две заложницы - гражданки США. В понедельник утром нефть подешевела почти на $1. По прогнозам экспертов инвестбанка, котировки Brent будут держаться в диапазоне $91-92 за баррель.

"Рынок госдолга может показать нейтральную динамику, - допускают аналитики. - В конце прошлой недели доходности ОФЗ снизились на 2-6 б. п. на фоне укрепления рубля. Главным событием этой недели будет заседание Банка России в пятницу, на котором мы ожидаем повышения ключевой ставки на 100 б. п. до 14% и сохранения жесткой риторики регулятора. При этом котировки ОФЗ с фиксированным купоном еще не полностью учитывают такой сценарий (кривая доходностей находится в диапазоне 12-12,5%). В связи с этим мы ожидаем, что участники рынка, вероятно, не будут спешить с покупками в ближайшие дни, даже если укрепление рубля продолжится. По нашим прогнозам, в понедельник доходности суверенных облигаций РФ будут стабильны".

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