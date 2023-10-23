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23 октября 2023 года 10:14
Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет отчетность компаний и статистика по еврозоне: - Операционные и финансовые результаты "Ленты" за 3К23; - Операционные результаты "Норникеля" и "РусГидро" за 9М23; - Индекс доверия потребителей в еврозоне в октябре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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23 октября 2023 года 11:00
Вероятна стабилизация котировок нефти Brent в диапазоне $90-95 за баррель в течение текущей недели, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Крылова Екатерина. "Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке обуславливает нахождение нефти в зоне $90-100/барр., а при эскалации цены могут... читать дальше
.23 октября 2023 года 10:39
Рубль может закрепиться вблизи отметки 95 руб./$1 в понедельник, а котировки Brent будут держаться в диапазоне $91-92 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Предстоящая неделя будет последней перед крупными налоговыми выплатами. В этих условиях экспортеры будут постепенно... читать дальше
.23 октября 2023 года 10:00
Москва. 23 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением негативных внешних факторов; вместе с тем некоторую поддержку рынку будет оказывать наметившаяся стабилизация курса рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.23 октября 2023 года 09:58
Смягчение настроений на Ближнем Востоке толкает котировки нефти вниз, говорится в комментарии БКС Экспресс. Аналитик Игорь Галактионов отмечает, что на рынке нефти центральной темой по-прежнему остается Ближний Восток, где вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной рискует вырасти до... читать дальше
.23 октября 2023 года 09:45
Восстановление рубля поддержит котировки ОФЗ на этой неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. эксперт напоминает, что по итогам прошедшей недели кривая ОФЗ выросла на 23-26 б.п. - доходность 3-летних бумаг достигла 12,49%,... читать дальше
.23 октября 2023 года 09:29
Индекс Мосбиржи может обновить максимумы года в понедельник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс Мосбиржи в пятницу продолжил тяготеть к умеренному росту, завершил неделю у отметки 3265 пунктов, в районе пиков года, - напоминает эксперт. - Торговая активность в... читать дальше
.23 октября 2023 года 09:15
Фондовый рынок США снизился в пятницу и по итогам недели. Азиатские фондовые индексы падают, Shanghai Composite опустился до минимума за год. Нефть активно дешевеет, Brent у $91,1 за баррель. читать дальше
.23 октября 2023 года 09:11
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94-96 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-96 руб./$1, по паре евро/рубль - 100-102 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Рубль укрепляет свои позиции на фоне... читать дальше
.23 октября 2023 года 08:50
Москва. 23 октября. Доллар США умеренно подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного снижается после резкого укрепления в пятницу. читать дальше
.20 октября 2023 года 20:40
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе продолжил подъем вслед за подорожавшей нефтью (Brent превысила $93 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что оказывало давление на внешние фондовые площадки вкупе с ожиданиями сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США из-за устойчивого восстановления экономики. Индекс Мосбиржи поднялся к 3270 пунктам, обновив максимум с февраля 2022г, при этом локомотивом подъема выступили бумаги нефтяных компаний. читать дальше
.20 октября 2023 года 19:36
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом вслед за нефтью, индекс Мосбиржи на закрытие обновил пик с февраля 2022г
Москва. 20 октября. Рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу ростом индексов во главе с бумагами нефтяных компаний на фоне подорожавшей нефти (Brent превысила $93 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки снизились на заявлениях главы Федрезерва США, который допустил дальнейший рост ставок. Индекс Мосбиржи на закрытие торгов обновил максимум с февраля 2022 года, поднявшись в район 3270 пунктов; упали в пятницу на высоких оборотах акции VK (-6,9%) после возобновления торгов на Мосбирже в связи с завершением редомициляции компании. читать дальше
.20 октября 2023 года 19:35
Рубль в пятницу уверенно вырос к основным валютам, обновил максимальные отметки с сентября в парах с ними
Москва. 20 октября. Доллар США, евро и китайский юань сильно упали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, обновили минимумы с сентября. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. читать дальше
.20 октября 2023 года 19:04
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на возобновившееся падение UST
Москва. 20 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней умеренно сузились. читать дальше
.20 октября 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" понизил целевую цену акций Tesla с $333 до $316 за штуку, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста котировок бумаг составляет 44% от текущих уровней. "Tesla 18 октября отчиталась за 3К23: скорректированная чистая... читать дальше
.20 октября 2023 года 18:31
Вероятен переход курса рубля в диапазон 90-95 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Волатильность на валютном рынке оставалась невысокой в течение большей части недели, но в пятницу курс доллара начал демонстрировать явную слабость при повышенной торговой... читать дальше
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