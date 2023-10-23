Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет отчетность компаний и статистика по еврозоне:

- Операционные и финансовые результаты "Ленты" за 3К23;

- Операционные результаты "Норникеля" и "РусГидро" за 9М23;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне в октябре.

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