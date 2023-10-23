Смягчение настроений на Ближнем Востоке толкает котировки нефти вниз - БКС Экспресс

Смягчение настроений на Ближнем Востоке толкает котировки нефти вниз, говорится в комментарии БКС Экспресс.

Аналитик Игорь Галактионов отмечает, что на рынке нефти центральной темой по-прежнему остается Ближний Восток, где вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной рискует вырасти до регионального масштаба, многократно усиливая риски перебоев с поставками нефти.

"После спокойных выходных и признаков дипломатических успехов часть премии за риск в нефтяных контрактах уходит, что можно видеть по негативной динамике фьючерсов с утра, - констатирует эксперт. - Однако уровень неопределенности остается высоким, а значит волатильность на этой неделе может оставаться повышенной. Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются в районе $91 за баррель. Стоит отметить, что после экспирации ноябрьского контракта WTI спред между сортами ощутимо расширился до $4 за баррель. Это может быть временный технический эффект: следующий контракт на Brent торгуется с дисконтом, так что с 1 ноября спред может вернуться к более привычным $3".

Краткосрочно цены на нефть, по мнению Галактионова, будут находиться под влиянием информационного фона. Риски смещены в сторону роста, поскольку угроза перебоев с поставками на дефицитном рынке оставляет мало поводов для коротких позиций. Среднесрочно торговый диапазон $90-95 за баррель выглядит справедливым для котировок, подчеркивается в комментарии.

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