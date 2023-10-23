Восстановление рубля поддержит котировки ОФЗ на этой неделе - ПСБ

Восстановление рубля поддержит котировки ОФЗ на этой неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

эксперт напоминает, что по итогам прошедшей недели кривая ОФЗ выросла на 23-26 б.п. - доходность 3-летних бумаг достигла 12,49%, 10-летних - 12,28% годовых. По его мнению, пока фактор грядущего заседания ЦБ 27 октября является ключевым для рынка. Ожидается повышение ключевой ставки еще на 100 б.п. при сохранении жесткого комментария.

"Текущая неделя накануне пятничного заседания - неделя "тишины" в комментариях регулятора относительно ставки и инфляции, - указывает Грицкевич. - В результате фокус инвесторов, вероятно, сместится на валютный рынок - рубль, вероятно, продолжит укрепление на уплате налогов, что поддержит котировки госбумаг. Ожидаем, что налоговые выплаты позволят рублю закрепиться в диапазоне 90-95 руб./$1, а кривой госбумаг снизиться на 10-15 б.п. Вместе с тем, стратегически по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам пока цикл повышения ключевой ставки не завершен и долгосрочные инфляционные риски остаются повышенными".

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