Индекс Мосбиржи может обновить максимумы года в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может обновить максимумы года в понедельник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в пятницу продолжил тяготеть к умеренному росту, завершил неделю у отметки 3265 пунктов, в районе пиков года, - напоминает эксперт. - Торговая активность в последний день недели подросла за счет активизации операций в бумагах металлургического сектора и отдельных бумагах других секторов при сегментированности спроса в "нефтянке". В понедельник ждем, что индекс Мосбиржи будет проторговывать диапазон 3250-3300 пунктов, попробует обновить максимумы года. Склонны ждать сохранения инерции к умеренному повышению рынка: откат нефтяных котировок, риски дальнейшего укрепления рубля и обилие значимых событий этой недели, в первую очередь пятничное заседание ЦБ могут сдерживать спрос на экспортеров".

Аналитик банка рассчитывает на сохранение интереса к отстающим от рынка бумагам и акциям внутренних секторов. Локтюхов не ждет существенного ужесточения политики ЦБ, поэтому считает, что локально "лучше рынка" могут выглядеть акции банков как наиболее ясные с фундаментальной точки зрения идеи (Сбербанк и TCS Group), а также вновь потребсектор и акции электроэнергетики.

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