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23 октября 2023 года 09:15

Мировые фондовые индексы снижаются, нефть активно дешевеет

Фондовый рынок США снизился в пятницу и по итогам недели. Азиатские фондовые индексы падают, Shanghai Composite опустился до минимума за год. Нефть активно дешевеет, Brent у $91,1 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу и по итогам недели.

Давление на рынок оказали "ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности, способствовавшее подъему цен на нефть.

Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 1,6%, S&P 500 - 2,4%, Nasdaq Composite - 3,2%.

Негативным фактором для рынка акций на прошлой неделе также стал рост процентных ставок казначейских облигаций США. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в пятницу на 6 базисных пунктов (б.п.), однако по итогам недели она выросла почти на 30 б.п., отмечает Market Watch. Доходность этих бумаг служит ориентиром для ставок по кредитам, и повышение стоимости заимствования является фактором, сдерживающим экономический рост.

Пауэлл, выступивший 19 октября в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена.

"Мы внимательно относимся к последним данным, показывающим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу в США, - сказал Пауэлл в своем выступлении. - Дополнительные свидетельства стабильного роста выше тренда или того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает, могут поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией и послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Пауэлл отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском того, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Лоретта Местер заявила в пятницу, что склоняется к необходимости еще одного повышения ставки Федрезервом в этом году - до 5,5-5,75%.

Она отметила, однако, что вне зависимости от того, будет ли ставка поднята еще раз, ФРС "приближается к завершению" цикла ужесточения политики.

Теперь руководители американского ЦБ прекращают комментировать денежно-кредитную политику до следующего заседания ФРС (31 октября - 1 ноября).

Акции American Express Co. (SPB: AXP) (AmEx), одного из лидеров американского рынка пластиковых карт, подешевели на 5,4% по итогам торгов в пятницу, несмотря на сильную отчетность компании за третий квартал. AmEx зафиксировала рекордные выручку и чистую прибыль на акцию (EPS) в минувшем квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Стоимость бумаг Regions Financial (SPB: RF) упала на 12,4%. Чистая прибыль банка в третьем квартале снизилась на 14% и оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков.

Капитализация нефтесервисной компании SLB (SPB: SLB) (ранее Schlumberger) опустилась на 2,9%. SLB увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале на 24%, выручку - на 11%. Выручка, однако, оказалась немного ниже ожиданий экспертов.

Цена акций Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE), прогнозы которой на предстоящий финансовый год не оправдали ожидания аналитиков, упала на 6,6%.

Бумаги Autoliv (SPB: ALV) Inc. подорожали 7% благодаря позитивной отчетности производителя систем безопасности для автомобилей за третий квартал и улучшению компанией годового прогноза выручки.

Стоимость бумаг SolarEdge Technologies (SPB: SEDG), ухудшившей прогноз выручки в третьем квартале из-за снижения спроса в Европе, рухнула на 27%.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в пятницу упал на 286,89 пункта (0,86%) и составил 33127,28 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 53,84 пункта (1,26%) - до 4224,16 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 202,37 пункта (1,53%) и составил 12983,81 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник на фоне общего снижения аппетита к риску в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Давление на фондовые рынки также оказывают опасения дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и ее сохранения на пиковом уровне в течение длительного времени.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,8% и находится на минимальном уровне за год, Shenzhen Composite упал на 1,1%, достигнув четырехлетнего минимума.

Рынок акций КНР продолжает снижаться, несмотря на различные меры поддержки экономики, принимаемые властями страны, отмечает Financial Times.

Лидерами снижения в материковом Китае в понедельник являются акции технологических компаний: бумаги Cambricon Technologies Corp. подешевели на 16,5%, Eoptolink Technology - на 7,7%, IEIT Systems - на 4%, Semiconductor Manufacturing International - на 0,4%.

Стоимость акций китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai опустилась на 0,4%, несмотря на сильную отчетность компании за третий квартал.

Биржи Гонконга закрыты в понедельник по случаю Праздника двойной девятки.

Стоимость бумаг Foxconn Technology опустилась на 2% на торгах в Тайбэе на сообщениях китайских СМИ о том, что власти КНР проверяют предприятия компании на предмет налоговых нарушений.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,4%. Среди лидеров снижения в Токио в понедельник - бумаги Nippon Steel (-1,7%), Kobe Steel (-1,6%), JFE Holdings (-1,7%), Inpex Corp. (-1,8%), а также Fast Retailing (-1,2%) и SoftBank Group (-1,7%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,7%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,8%.

Акции BHP Group и Rio Tinto подешевели на 2,4%, Newcrest Mining - на 2%, Pilbara Minerals - на 7,3%, Liontown Resources - на 5,3%.

Котировки энергетических компаний Woodside Energy, Santos и New Hope Corp. снизились на 3,2%, 2,5% и 4,1%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник на фоне некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск составляет $91,12 за баррель, что на $1,04 (1,13%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты снизились в цене на $0,22 (0,2%) - до $92,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $1,2 (1,36%) и составили $86,88 за баррель. По итогам прошлой сессии они понизились на $0,29 (0,3%) - до $88,08 за баррель.

За минувшую неделю котировки Brent выросли на 1,4%, WTI - на 1,2%. Обе марки завершили в плюсе вторую неделю кряду.

Власти Израиля откладывают начало наземной военной операции в секторе Газа под давлением партнеров из США и Европы, чтобы предоставить переговорщикам больше времени для освобождения удерживаемых в секторе заложников, пишет Bloomberg.

"Нефть взяла паузу, и переключение внимания на гуманитарную помощь и освобождение заложников говорит о том, что наземная операция может подождать, - отметил рыночный стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Это может сдержать риски дальнейшей эскалации, по крайней мере на какое-то время".

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 1 и составило 502 единицы. Число газовых установок увеличилось также на 1, до 118.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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