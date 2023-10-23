Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 94-96 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-96 руб./$1, по паре евро/рубль - 100-102 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль укрепляет свои позиции на фоне предстоящей подготовки экспортеров к октябрьским налоговым выплатам, - пишет эксперт. - Высокие нефтяные цены продолжают выступать В качестве поддержки российской валюте. Однако против рубля ожидаемо играет общее напряжение на мировом рынке, которое может сдерживать дальнейшее укрепление национальной валюты. Добавляет оптимизма на энергетическом и валютном рынках снижение градуса в риторике Федрезерва США. Вместе с тем, констатация Дж. Пауэлла того, что инфляция все еще высокая и риск сохраняется, оставляет повод для ужесточения ДКП в перспективе. В центре внимания по-прежнему остается эскалация палестино-израильского конфликта".

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