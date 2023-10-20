Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за нефтью, индекс Мосбиржи поднялся к 3270п

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе продолжил подъем вслед за подорожавшей нефтью (Brent превысила $93 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что оказывало давление на внешние фондовые площадки вкупе с ожиданиями сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США из-за устойчивого восстановления экономики. Индекс Мосбиржи поднялся к 3270 пунктам, обновив максимум с февраля 2022г, при этом локомотивом подъема выступили бумаги нефтяных компаний.

В период с 16 по 20 октября индекс Мосбиржи вырос на 2,4% и составил 3269,27 пункта, индекс РТС прибавил 4,6% и достиг 1081,29 пункта на фоне снижения доллара до 95,28 руб./$1 (-1,96 рубля) и роста декабрьской нефти Brent до $93,28 за баррель (+2,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне подорожавшей нефти (Brent торговалась в районе $90 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках; индекс МосБиржи поднялся к 3235 пунктам, обновив максимум с начала сентября. Во "втором эшелоне" раллировали на высоких оборотах акции ПАО "Группа Астра" (+20,1%) после прошедшего 12 октября IPO, где спрос более чем в 20 раз превысил предложение. На фоне роста бумаг "Астры" скорректировались акции других представителей сектора IT: Positive Technologies (-2,6%) и Softline (-3,7%).

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему страны 789 млрд юаней ($108 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%. Это сдержало снижение азиатских рынков в начале недели.

Во вторник рынок акций РФ продолжил поступательный рост, несмотря на смешанные сигналы с мировых рынков капитала, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к отметке 3250 пунктов, обновив максимум с начала сентября. Инвесторы оценивали поступающие новости с китайского форума "Один пояс, один путь", где участвовал президент РФ Владимир Путин.

Проект газопровода "Сила Сибири 2" будет двигаться хорошими темпами, в его реализации заинтересованы все страны, по территории которых пройдет магистраль: Россия, Монголия и Китай, заявил Путин во время встречи с главой Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири.

Лидировали в росте бумаги "Ростелекома" (+2,9%) на новостях о дивидендах за 2022 год: совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции (это на 19,4% больше, чем годом ранее - 4,56 рубля), отсечка реестра акционеров - 1 декабря 2023 года.

Ритейлер "Лента" (+1,9%) подтвердил свой долгосрочный прогноз по достижению выручки в 1 трлн рублей в 2025 году. Кроме того, компания заявила, что опубликует обновление по стратегии после объявления результатов за III квартал 23 октября.

Выросли акции перевозчиков "НМТП" (+5,8%) и "Совкомфлота" (+2,9%) на фоне сообщений СМИ о росте стоимости транспортировки нефти на всех основных торговых маршрутах из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также на фоне дальнейшего роста экспорта нефти из РФ по морю.

Нефть Brent скорректировалась вниз к $89,5 за баррель на фоне известий, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

В среду рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - выросла нефть (Brent превысила $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, но снизились внешние фондовые площадки из-за опасений длительного сохранения жесткой монетарной политики Федрезервом США. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля завершил день чуть ниже 3250 пунктов после роста днем выше 3260 пунктов (максимум с начала сентября), при этом выросли нефтяники; упали после отсечки дивидендов за полугодие акции "АЛРОСА" (-5,1%, выплаты - 3,77 рубля на акцию).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3249,21 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3262,54 пункта), индекс РТС - 1051,17 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 5,1%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 97,38 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+3,3%), "Роснефти" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Татнефти" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +1,2% "префы"), "Яндекса" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), которые в среду обновили максимум, оказали новости, что совет директоров НК рассмотрит 26 октября рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев.

Поддержку нефти также оказала статистика Минэнерго США о падении запасов нефти в стране неделей ранее на 4,5 млн баррелей (эксперты ожидали снижения всего на 30-300 тыс. баррелей).

Чистая прибыль "Транснефти" (+1,2%) за 9 месяцев 2023 года по РСБУ составила 190,55 млрд руб., что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совет директоров "ВУШ Холдинга" (-1,4%, до 221,84 рубля) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию, отсечка реестра под выплаты - 4 декабря.

Попытки рынка акций РФ подрасти в четверг сдерживались негативными сигналами с мировых рынков капитала, вызвавшими выборочную фиксацию прибыли игроками по ряду бумаг. Индекс Мосбиржи превысил 3255 пунктов при смешанной динамике цен blue chips; фаворитами выступили бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом" (+4,6%), аутсайдерами стали акции металлургических и ряда нефтяных компаний.

Нефть Brent вечером отскочила к $91,4 за баррель после утреннего отката ниже $90 за баррель на фоне смягчения санкций США в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы. Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США. Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлы на 200 тыс. баррелей в сутки.

В пятницу рынок акций РФ сохранил консолидационные настроения на фоне укрепления рубля (доллар упал к 95,3 руб./$1) и смешанных сигналов с мировых рынков; индекс Мосбиржи поднялся к 3270 пунктам на нефтяных бумагах благодаря росту нефти, индекс РТС превысил 1080 пунктов.

Внешние фондовые площадки просели на заявлениях главы Федрезерва США Пауэлла о том, что выходящие статданные говорят об устойчивом росте экономики страны, а это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок. Нефть выросла из-за напряженности на Ближнем Востоке (Brent превысила $93 за баррель).

Упали акции VK (-6,9%) на высоких оборотах после возобновления торгов на Мосбирже в связи с завершением редомициляции компании.

В период с 16 по 20 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги "Роснефти" (+8%), "Мечела" (+8%), "префы" "Ростелекома" (+8%); хуже рынка оказались акции ПАО "Группа Позитив" (-10%), ПАО "Софтлайн" (-8%), "АЛРОСА" (-6%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде октября будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent, итоги заседания ЦБ РФ по ставке (27 октября), а также макростатистика в преддверии заседания Федрезерва США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3200-3320 пунктов, для индекса РТС - 1020-1120 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".