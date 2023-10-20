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20 октября 2023 года 19:36

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом вслед за нефтью, индекс Мосбиржи на закрытие обновил пик с февраля 2022г

Москва. 20 октября. Рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу ростом индексов во главе с бумагами нефтяных компаний на фоне подорожавшей нефти (Brent превысила $93 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки снизились на заявлениях главы Федрезерва США, который допустил дальнейший рост ставок. Индекс Мосбиржи на закрытие торгов обновил максимум с февраля 2022 года, поднявшись в район 3270 пунктов; упали в пятницу на высоких оборотах акции VK (-6,9%) после возобновления торгов на Мосбирже в связи с завершением редомициляции компании.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3269,27 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1081,29 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 95,28 рубля (-1,77 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,4-4,6%, доллар подешевел на 1,96 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Акции VK упали до 620,2 рубля, что на 6,9% ниже уровня предыдущих торгов 18 сентября; объем торгов составил 12,42 млрд рублей.

Также подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,4% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций завершил неделю выше 3265 пунктов по индексу Мосбиржи. В конце торговой пятидневки продавцы немного увеличили активность из-за фактора пятницы и импульса укрепления рубля, однако растущая нефть нивелировала усилия "медведей".

Тем временем, общерыночный "риск-аппетит" по-прежнему слабый из-за эскалации арабо-израильского конфликта и все более широкого резонанса в мире вокруг этой темы. Этот же фактор острой геополитики сохраняет "военную премию" в ценах на нефть, в случае дальнейшего роста напряженности не исключен подъем котировок Brent к $95 за баррель и выше.

В США доходности 10-летних казначейских гособлигаций достигли уровня 5% годовых впервые за 16 лет. Негативный для акций тренд усилило заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, который не исключил, что американскому регулятору придется еще повышать процентные ставки, поскольку инфляция остается на слишком высоком уровне.

Затруднить индексу Мосбиржи путь к 3300 пунктам краткосрочно может укрепление рубля на фоне приближения пика налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 октября - 3175-3290 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, уходящая торговая неделя на российском фондовом рынке акций завершилась в "плюсе" по индексам МосБиржи и РТС, причем рублевый индикатор также вырос, несмотря на ощутимое укрепление рубля.

Поддержку рынку акций продолжают оказывать высокие цены на нефть Brent, которые уверенно закрепились на уровнях выше $90 за баррель на фоне сохранения геополитических факторов.

На будущей неделе на российском рынке акций ожидаются события, которые могут оказать значительное влияние. В четверг, 26 октября, пройдет совет директоров компании "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), на котором может быть рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев текущего года. Инвесторы ждут крупных дивидендных выплат, хотя планы компании по выкупу акций у иностранных держателей могут оказать негативное влияние на величину промежуточного дивиденда. В пятницу, 27 октября, станет известно решение Центрального банка России по величине ключевой ставки и будут озвучены возможные дальнейшие направления денежно-кредитной политики, которые могут заложить тенденции движений фондового рынка до конца года, полагает Власенко.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отметила в пятницу акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+0,1%), которая представила сильные операционные результаты за 9 месяцев, согласно которым продажи группы подскочили в 2,3 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 145 млрд руб. В III квартале продажи увеличились до 78 млрд руб. против 11 млрд руб. годом ранее. Акции "Группы ЛСР", таким образом, остаются потенциально интересной дивидендной историей с перспективой щедрых выплат по итогам 2023 года. За 2022 год компания выплатила дивиденды в размере 78 руб. на акцию с доходностью около 9,3%, напомнила аналитик.

Совет директоров "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,6%, до 81 рубля) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 2 руб. на акцию с доходностью 2,45% - достаточно скромный показатель. Новость, тем не менее, можно назвать среднесрочно позитивной для имиджа компании и отрасли в целом, так как ни "Полюс", ни Polymetal в последние месяцы не выплачивали дивидендов, считает аналитик.

"РусАгро", "Норникель" и "РусГидро" в ближайший понедельник намерены представить операционные результаты за 9 месяцев текущего года, а "ТГК-1" (MOEX: TGKA) опубликует квартальные результаты во вторник.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу оставались в режиме ухода от геополитических рисков, которые в то же время поддерживали цены на нефть и золото. До конца торгового дня сигналы рынку могут дать выступления представителей ФРС и ЕЦБ, а также квартальные отчетности, заключила Кожухова.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, расписки Ros Agro (MOEX: AGRO) (+7,2%) подорожали на фоне предложения Минсельхоза поддержать производителей зерновых из-за падения внутренних цен на них. В ведомстве предлагают изменить подход к субсидиям для регионов. Котировки акций VK упали в первый торговый день после завершения процесса редомициляции компании с Британских Виргинских островов. Акции "Сургутнефтегаза" традиционно волатильно реагируют на динамику рубля, так как от его курса зависит стоимость валютной "кубышки" компании, отмечает аналитик.

Нефть дорожает из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Биржевые игроки закладывают в котировки вероятность скорого начала наземной операции израильской армии в Газе, а также риск разрастания военного конфликта за счет вступления в него других государств, считает Чернов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,5-1,6%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,4-1,2% во главе с Nasdaq).

Накануне глава ФРС заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и если такая ситуация сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок.

Он отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

В этот же день НБК влил в финансовую систему рекордные 733 млрд юаней ($100,2 млрд) в рамках операций обратного РЕПО, пишет Trading Economics. Процентная ставка по семидневным операциям составила 1,8% годовых.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" на фоне напряженности на Ближнем Востоке, что может привести к перебоям в поставках сырья из региона.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,28 за баррель (+1% и +1% накануне), ноябрьская цена WTI - $90,11 за баррель (+0,9% и +1,2% в четверг).

Очередной тревожной новостью стало сообщение CNN о том, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако не ясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+7,2%), расписки Ros Agro (+7,2%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+4,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+3,7% и +15% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+2,7%).

Снизились акции ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-9,4%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-8,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-8,8%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-8,6%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-7,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-7,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 69,95 млрд рублей (из них 12,42 млрд рублей пришлось на акции VK, 7,51 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка, 6,415 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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