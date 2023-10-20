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20 октября 2023 года 19:35

Рубль в пятницу уверенно вырос к основным валютам, обновил максимальные отметки с сентября в парах с ними

Москва. 20 октября. Доллар США, евро и китайский юань сильно упали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, обновили минимумы с сентября. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября.

Курс доллара США составил 95,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,73 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется ниже 96 руб. впервые с 25 сентября. Евро к этому времени стоил 100,85 руб./EUR1, подешевев на 1,95 рубля. Евро опустился ниже 101 руб. впервые с 12 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,83 рубля, до 97,81 руб. Курс китайского юаня снизился на 22,1 копейки, до 13,004 руб. Ранее юань опускался до 13 руб. впервые с 21 сентября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос по итогам торгов пятницы с учетом подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. Через неделю, в понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. При этом игроки продолжали внимательно следить за новостями относительно действий властей по стабилизации его курса и, кроме того, уже находились в ожидании заседания Банка России, на котором вероятно продолжение повышения ключевой ставки. Заседание ЦБ РФ состоится в следующую пятницу, 27 октября.

Постановление правительства РФ от 12 октября о мерах по реализации президентского указа, которым была введена обязательная продажа валютной выручки экспортерами сроком на полгода, было опубликовано на официальном портале правовых актов накануне вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

Сам указ от 11 октября, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется (до сих пор не был раскрыт даже его номер - №771, согласно постановлению). Основные положения подписанного на следующий день в развитие указа постановления раскрывались отдельным комментарием аппарата правительства, но сам документ целиком до сегодняшнего дня не публиковался.

Постановление, как и президентский указ, действует до 30 апреля 2024 г. Из числа содержащихся в документе норм, которые не раскрывались ранее в правительственном комментарии, можно выделить две: во-первых, требования распространяются на дочерние структуры включенных в указ компаний, в том числе и зарегистрированные за рубежом; во-вторых, в документе зафиксирована возможность для экспортера попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям (как сообщал ранее источник "Интерфакса", эта норма прописана и в указе).

Как уже сообщалось, постановление обязывает перечисленных в указе экспортеров начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Давать разъяснения по вопросам применения документа будет Минфин с участием Минэкономразвития.

Президентский указ также ввел обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. Представители Росфинмониторинга смогут участвовать в заседаниях органов управления - в том числе совета директоров (в качестве слушателей), а также запрашивать любую информацию по части соблюдения валютного контроля, рассказывали ранее источники "Интерфакса" в компаниях-экспортерах, которых начали информировать о принципах работы нового механизма после подписания указа и постановления.

Как рассказал "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, после судьбоносного четверга 12 октября, когда валюты резко упали на фоне указа о репатриации валютной выручки экспортеров и продажи валюты на рынке, всю следующую неделю на рынке сохранялся боковик. "Низкая волатильность курса и движение вокруг 97 за доллар США рано или поздно должны были завершиться направленным ходом. Как мы и ожидали, выход из боковика пока состоялся вниз по валютам, а рубль, соответственно, укрепился до максимумов месяца. И видится, что это не предел восстановления утраченных позиций нацвалюты", - отмечает Зельцер.

По словам эксперта, фундаментально в пользу рубля играют следующие факторы. "Норматив для экспортеров, а это должно увеличить предложение валюты на рынке; налоговый период, в рамках которого идет оплата обязательств перед бюджетом в рублях, значит, для этого надо сначала продать валюту; жесткая ДКП - ЦБ сдерживает спрос на валюту, и 27 октября ключевая ставка может быть вновь повышена на 1%. Если уровень 95,5 руб./$1 не устоит, то доллар придется ловить не ранее 92,5. Ориентир по евро тогда будет у 98, а юань у 12,5", - говорит Зельцер.

"Российский рубль сегодня показал положительную динамику, укрепившись с открытия с 97 до 95,5 за доллар. В целом такое движение ожидаемо, учитывая, что впереди налоговый период, а также то, что под указ президента о валютном контроле попадают дочерние структуры экспортеров, зарегистрированные за рубежом. Такой навес факторов оказывает поддержку рублю", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

Цены на нефть прибавляют порядка 1% на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом в связи с опасениями разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $93,22 за баррель, что на 0,92% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,88%, до $90,13 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $93,79 за баррель, ноябрьских контрактов на WTI - до $90,78 за баррель, декабрьских - до $89,85 за баррель.

С начала этой недели фьючерсы с ближайшей датой поставки как на Brent, так и на WTI, выросли в цене почти на 3%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,4021 рубля, до 95,9053 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1998 рубля, до 101,4257 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 1,2828 рубля по отношению к четвергу и составил 95,9719 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,3348 рубля и составил 95,9098 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 638,48 млн, из которых $499,996 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 138,484 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,1176 рубля, до 101,4824 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,2599 рубля, до 101,3807 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR653,075 млн, из которых EUR161,281 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR491,794 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в пятницу смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 октября опустилась на 3 базисных пункта - до 13,17% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 2 базисных пункта - до 12,74% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 11,32% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,45% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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