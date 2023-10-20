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20 октября 2023 года 19:04

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на возобновившееся падение UST

Москва. 20 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней умеренно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник возобновили снижение, отыгрывая ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в течение продолжительного времени.

Статданные, опубликованные в США в начале недели, показали снижение производственной активности в Нью-Йорке, хотя и менее значительное, чем ожидали эксперты. Октябрьский индекс Empire Manufacturing опустился до минус 4,6 пункта с 1,9 пункта в сентябре, сообщил Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал более существенное падение индикатора - до минус 7 пунктов. Значение индекса ниже нулевой отметки говорит о спаде деловой активности в регионе.

Доходности гособлигаций США 17 октября продолжили подрастать на фоне публикации новой порции макроэкономической статистики, а также новости о планируемой поездке президента США Джо Байдена в Израиль. Ставка двухлетних госбумаг выросла до 5,19% годовых с 5,11% днем ранее, десятилетних - до 4,84% с 4,71%, тридцатилетних - до 4,96% с 4,85% годовых.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Результат существенно превзошел прогнозы аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%, The Wall Street Journal - на 0,2%. При этом данные за август были пересмотрены в сторону повышения - до роста на 0,8% с 0,6%. Кроме того, объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Аналитики не ожидали изменения показателя. В августе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о его росте на 0,4%.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное падение цен американских казначейских обязательств на фоне публикации новой порции макроэкономической статистики, а также эскалации палестино-израильского конфликта. В результате ставка двухлетних госбумаг выросла до 5,23% годовых, десятилетних - до 4,91%, тридцатилетних - до 5,01% годовых.

Не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице Аль-Ахли на территории сектора Газа. Палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших и обвинила в ударе израильских военных, тогда как Армия обороны Израиля сообщила, что взрыв в больнице связан с неудачным запуском ракет палестинским движением "Исламский джихад".

Вместе с тем число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, увеличилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,358 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек равнялось 1,269 млн, а не 1,283 млн, как заявлялось ранее. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,38 млн с прежде объявленного августовского уровня, то есть на 7,6%.

Расстановка сил как в секторе отечественных евробондов, так и на рынке базовых активов не изменилась в четверг. Давление на котировки US Treasuries оказали "ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, толкающее вверх цены на нефть. Доходность десятилетних бондов США 19 октября вплотную приблизилась к отметке 5% годовых, что является самым высоким уровнем с лета 2007 года.

Пауэлл, выступивший в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена. "Мы внимательно относимся к последним данным, показывающим устойчивость экономического роста и спроса на рабочую силу, - сказал Пауэлл. - Дополнительные свидетельства стабильного роста выше тренда или того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает, могут поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией и послужить основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Пауэлл также отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках несколько стабилизировалась. При этом сектор отечественных евробондов продолжил находиться в безыдейном состоянии. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в интервью CNBC в пятницу, что ФРС, вероятно, начнет снижать ставку не ранее конца 2024 года. Это произойдет тогда, когда "мы подойдем действительно близко к цели 2%-ной инфляции", отметил он. На пятницу также было запланировано выступление главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер. После этого руководители американского ЦБ прекратят комментировать денежно-кредитную политику до следующего заседания ФРС (31 октября - 1 ноября).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,66% - до 63,35% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 9,85% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 67,26% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 9,04% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 30 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,43%, подешевев до 34,52% от номинала (его доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 15,69% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю почти на 1% - до 54,95% от номинала (их доходность увеличилась на 72 базисных пункта и составила 31,09% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за пять дней на 0,55% - до 54,03% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 23,32% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,82%, подешевев до 49,58% от номинала (их доходность выросла на 27 базисных пунктов, составив 19,3% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,26%, составив 65,52% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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