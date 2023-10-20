"БКС МИ" понизил целевую цену акций Tesla до $316

"БКС Мир инвестиций" понизил целевую цену акций Tesla с $333 до $316 за штуку, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Потенциал роста котировок бумаг составляет 44% от текущих уровней.

"Tesla 18 октября отчиталась за 3К23: скорректированная чистая прибыль составила $2,318 млрд ($0,66 на разводненную акцию) против $3,654 млрд ($1,05/акц.) в 3К22. Снижение показателя вызвано уменьшением средней цены реализации в силу факторов ценообразования и структуры продаж, а также ростом операционных расходов", - пишут аналитики.

Эксперты "БКС МИ" понизили прогноз прибыли на 2023 год с $3,96 на акцию до $3,19, так как результаты за 3К23 оказались ниже, чем ожидалось.

"Мы также снижаем прогноз прибыли на 2024 год до $4,14 с $5,80: доля Cybertruck в прибыли компании растет медленнее, чем ожидалось, а менеджмент Tesla дал довольно осторожные комментарии о текущей макроэкономической конъюнктуре. Консенсус на 2024 год - $4,23", - указывают аналитики инвесткомпании.

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