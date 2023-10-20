Вероятен переход курса рубля в диапазон 90-95 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Вероятен переход курса рубля в диапазон 90-95 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Волатильность на валютном рынке оставалась невысокой в течение большей части недели, но в пятницу курс доллара начал демонстрировать явную слабость при повышенной торговой активности, тяготея к 95 руб./$1, минимумам с начала сентября, - отмечают эксперты банка. - Укрепление рубля носит ожидаемый характер и связано преимущественно с увеличением предложения валюты экспортерами, начавшими как реализовывать нормы вступившего в силу 16 октября указа о продаже валютной выручки. Отметим, что правила по репатриации валютной выручки, согласно постановлению правительства, будут распространяться, в том числе и на дочерние структуры включенных в указ компаний, что позволяет рассчитывать, что поступающие на рынок объемы валюты будут близки к объемам фактического экспорта и, как следствие - достаточными для балансирования рынка".

Дополнительную поддержку рублю в последний день недели, по мнению аналитиков, оказывает и рост цен на нефть, - следствие напряженности на Ближнем Востоке.

"Ожидаем на следующей неделе перехода курса доллара в диапазон 90-95 руб./$1, ждем, что он сохранит свою актуальность и по итогам месяца, - прогнозируют в банке. - Основным фактором поддержки рубля может выступить приближение налогового периода, в ходе крупные компании-экспортеры смогут заплатить разовый налог на сверхприбыль по льготной ставке 5%. Дополнительным - повышение ключевой ставки ЦБ 27 октября. Уход американской валюты на более низкие уровни, по нашему мнению, выглядит проблематичным - спрос со стороны импорта остается высоким, несмотря на повышение ключевой ставки".

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