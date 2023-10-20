Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Union Pacific на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Union Pacific Corp. на уровне "покупать" на фоне финансовой отчетности компании за 3К23, сообщается в обзоре банка.

"Union Pacific представила финансовые результаты за 3К23: выручка снизилась на 10% г/г до $5,94 млрд, но практически совпала с консенсус-прогнозом FactSet в $5,96 млрд, - указывает аналитик Ирина Фомкина. - Чистая прибыль составила $2,51 в расчете на акцию, на 4% опередив ожидания рынка. При этом прибыль конкурента, CSX, немного не оправдала прогнозов, составив $0,52 на акцию против $0,53 соответственно. Мы расцениваем отчетность Union Pacific как умеренно позитивную и считаем, что более скромное снижение операционной рентабельности по сравнению с главным конкурентом - CSX - говорит о сильных позициях компании в секторе".

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