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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Union Pacific на уровне "покупать"
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20 октября 2023 года 17:25
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Union Pacific на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Union Pacific Corp. на уровне "покупать" на фоне финансовой отчетности компании за 3К23, сообщается в обзоре банка. "Union Pacific представила финансовые результаты за 3К23: выручка снизилась на 10% г/г до $5,94 млрд, но практически совпала с консенсус-прогнозом FactSet в $5,96 млрд, - указывает аналитик Ирина Фомкина. - Чистая прибыль составила $2,51 в расчете на акцию, на 4% опередив ожидания рынка. При этом прибыль конкурента, CSX, немного не оправдала прогнозов, составив $0,52 на акцию против $0,53 соответственно. Мы расцениваем отчетность Union Pacific как умеренно позитивную и считаем, что более скромное снижение операционной рентабельности по сравнению с главным конкурентом - CSX - говорит о сильных позициях компании в секторе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UNION/PACIFIC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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