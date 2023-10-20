"Финам" подтверждает рейтинг акций Schlumberger на уровне "держать" с целевой ценой $53,6 за штуку, что соответствует потенциалу снижения около 9%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Крупнейший представитель мирового нефтесервиса Schlumberger опубликовал отчётность за третий квартал 2023 года, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - В прошедшем квартале выручка компании выросла на 11,1% г/г до $8310 млн, скорректированная EBITDA - на 18,5% г/г до $2081 млн, а скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась на 23,8% г/г до $0,78. Отчётность Schlumberger умеренно негативна для акций компании. Финансовые результаты оказались близки к ожиданиям консенсуса - их рост отражает восстановление нефтесервисного рынка. При этом сделанные после отчётности за второй квартал прогнозы менеджмента о возможности снижения выручки на рынке Северной Америки уже начали сбываться, что вместе с замедлением темпов роста на прочих рынках ухудшает инвестиционную привлекательность акций компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.