Рубль днем уверенно дорожает к основным валютам, обновил максимальные отметки с сентября в парах с ними

Москва. 20 октября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу, обновили минимумы с сентября. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября.

Курс доллара США составил 95,42 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,63 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется ниже 96 руб. впервые с 25 сентября. Евро к этому времени стоил 100,99 руб./EUR1, подешевев на 1,82 рубля. Евро опустился ниже 101 руб. впервые с 12 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,7 рубля, до 97,93 руб. Курс китайского юаня снизился на 20,9 копейки, до 13,016 руб. Ранее юань опускался до 13 руб. впервые с 21 сентября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет в ходе дневных торгов с учетом подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. Через неделю, в понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. При этом игроки продолжают внимательно следить за новостями относительно действий властей по стабилизации его курса и, кроме того, переходят в режим ожидания заседания Банка России, на котором вероятно продолжение повышения ключевой ставки. Заседание ЦБ РФ состоится в следующую пятницу, 27 октября.

Постановление правительства РФ от 12 октября о мерах по реализации президентского указа, которым была введена обязательная продажа валютной выручки экспортерами сроком на полгода, было опубликовано на официальном портале правовых актов накануне вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.

Сам указ от 11 октября, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется (до сих пор не был раскрыт даже его номер - №771, согласно постановлению). Основные положения подписанного на следующий день в развитие указа постановления раскрывались отдельным комментарием аппарата правительства, но сам документ целиком до сегодняшнего дня не публиковался.

Постановление, как и президентский указ, действует до 30 апреля 2024 г. Из числа содержащихся в документе норм, которые не раскрывались ранее в правительственном комментарии, можно выделить две: во-первых, требования распространяются на дочерние структуры включенных в указ компаний, в том числе и зарегистрированные за рубежом; во-вторых, в документе зафиксирована возможность для экспортера попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям (как сообщал ранее источник "Интерфакса", эта норма прописана и в указе).

Как уже сообщалось, постановление обязывает перечисленных в указе экспортеров начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Давать разъяснения по вопросам применения документа будет Минфин с участием Минэкономразвития.

Президентский указ также ввел обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. Представители Росфинмониторинга смогут участвовать в заседаниях органов управления - в том числе совета директоров (в качестве слушателей), а также запрашивать любую информацию по части соблюдения валютного контроля, рассказывали ранее источники "Интерфакса" в компаниях-экспортерах, которых начали информировать о принципах работы нового механизма после подписания указа и постановления.

Как рассказал "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, после судьбоносного четверга 12 октября, когда валюты резко упали на фоне указа о репатриации валютной выручки экспортеров и продажи валюты на рынке, всю следующую неделю на рынке сохранялся боковик. "Низкая волатильность курса и движение вокруг 97 за доллар США рано или поздно должны были завершиться направленным ходом. Как мы и ожидали, выход из боковика пока состоялся вниз по валютам, а рубль, соответственно, укрепился до максимумов месяца. И видится, что это не предел восстановления утраченных позиций нацвалюты", - отмечает Зельцер.

По словам эксперта, фундаментально в пользу рубля играют следующие факторы. "Норматив для экспортеров, а это должно увеличить предложение валюты на рынке; налоговый период, в рамках которого идет оплата обязательств перед бюджетом в рублях, значит, для этого надо сначала продать валюту; жесткая ДКП - ЦБ сдерживает спрос на валюту, и 27 октября ключевая ставка может быть вновь повышена на 1%. Если уровень 95,5 руб./$1 не устоит, то доллар придется ловить не ранее 92,5. Ориентир по евро тогда будет у 98, а юань у 12,5", - говорит Зельцер.

Подъем цен на нефть усилился днем в пятницу на тревожных новостях из ближневосточного региона.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $93,48 за баррель, что на 1,2% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,26%, до $90,6 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 3%, WTI - на 3,3%.

Накануне телеканал CNN сообщил, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.