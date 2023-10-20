Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "держать" для акций Группы ЛСР

"Инвестиционный банк Синара подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Группы ЛСР" в силу сохраняющейся неопределенности относительно стратегии компании, сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"Группа ЛСР" опубликовала операционные результаты за 3К23. Объем новых продаж по площади вырос на 79% к/к, в денежном выражении - на 90% к/к. Мы расцениваем результаты как позитивные. Динамика продаж в квартальном сопоставлении оказалась существенно лучше, чем у конкурента (Etalon Group), который в 3К23 увеличил продажи по площади на 41% к/к, а в денежном выражении - на 52% к/к. Мы связываем позитивную динамику продаж "Группы ЛСР" с ужесточением правил выдачи льготной ипотеки, которое вызвало аномальный спрос на недвижимость в конце августа. Подтверждаем рейтинг "держать" по акциям компании в силу сохраняющейся неопределенности относительно стратегии", - пишет эксперт инвестбанка.

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