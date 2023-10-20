Возможно снижение индекса Hang Seng к уровню 16600п - БКС Экспресс

Текущая техническая картина указывает на высокую вероятность снижения индекса Гонконгской биржи Hang Seng в район 16600 пунктов, значимых позитивных драйверов для актива по-прежнему нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

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