Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Abbott до "покупать"

Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Abbott Laboratories до "покупать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне $119 за штуку для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Abbott Laboratories отчиталась за третий квартал лучше средних ожиданий инвесторов и наших прогнозов. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,14, что оказалось выше консенсуса на 3,6%. Отчет подтвердил высокий спрос на продукты и услуги всех основных сегментов эмитента, - отмечает старший аналитик Илья Зубков. - Менеджмент корпорации намерен сохранять "моментум" в четвертом квартале и в будущем году. Валовая рентабельность оказалась немного ниже "гайденса", в 2024 году руководство рассчитывает улучшить этот показатель. Новые партнерства и приобретения поддержат рост выручки в сегментах фармацевтики и устройств для мониторинга глюкозы (CGM) на долгосрочном горизонте. Менеджмент уверен в долгосрочных перспективах рынка CGM, несмотря на предполагаемое влияние популярности препаратов класса GLP-1. Годовой прогноз по EPS улучшен".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.