Нефть продолжает дорожать

Фондовые индексы США снизились в четверг на заявлениях главы ФРС. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг снизились вторые торги подряд.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали продолжающееся повышение доходности гособлигаций США и заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Доходность десятилетних бондов вплотную приблизилась к отметке 5% годовых, что является самым высоким уровнем с лета 2007 года, отмечает MarketWatch. Инвесторы обеспокоены тем, что Федрезерву придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, учитывая устойчивость инфляции, которая по-прежнему почти вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 2%.

Глава ФРС заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и если такая ситуация сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок.

Он отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс. и составило 198 тыс., сообщило министерство труда в четверг. При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3 тыс., по данным Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре снизились на 2% относительно предыдущего месяца и составили 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель стал минимальным с октября 2010 года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 3,89 млн домов.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) рухнули на 9,3% по итогам сессии. Производитель электромобилей увеличил выручку в третьем квартале на 9%, однако его чистая прибыль упала в 1,8 раза. Оба показателя оказались хуже консенсус-прогноза.

Эта новость вызвала снижение стоимости бумаг и других представителей данной отрасли, включая китайские Li Auto (SPB: LI), NIO (SPB: NIO) и XPeng (SPB: XPEV) - на 1,1%, 2,8% и 1,2% соответственно.

Alcoa (SPB: AA) сократила чистый убыток в июле-сентябре более чем в 4 раза, однако убыток без учета разовых факторов оказался хуже ожиданий экспертов. В результате цена акций алюминиевой компании упала на 8,6% - до минимума с февраля 2021 года.

Бумаги Alaska Air Group (SPB: ALK) подешевели на 1,5% после того, как авиакомпания ухудшила прогноз прибыли и выручки на 2023 год из-за более высоких расходов.

Котировки акций Philip Morris International (SPB: PM) снизились на 2,7%. Выручка табачного концерна по итогам третьего квартала не оправдала ожиданий.

Цена акций сети клубных магазинов-складов Costco Wholesale (SPB: COST) опустилась на 1,6%. Компания объявила о том, что президент и операционный директор компании Рон Вахрис займет должность главного исполнительного директора с 1 января 2024 года. Действующий CEO Крейг Йелинек, проработавший в Costco более 40 лет, уйдет в отставку, но останется консультантом до конца апреля.

Между тем котировки акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) взлетели более чем на 16%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке нарастил чистую прибыль и число подписчиков в третьем квартале сильнее ожиданий, а также повысил стоимость некоторых тарифов в США.

American Airlines Group (SPB: AAL) завершила прошедший квартал с чистым убытком, несмотря на то, что выручка в очередной раз обновила рекорд. Цена бумаг авиакомпании поднялась на 0,8%.

Телекоммуникационный оператор AT&T Inc. (SPB: T) в июле-сентябре зафиксировал свободный денежный поток в размере $5,2 млрд, что оказалось лучше ожидавшихся экспертами $4,8 млрд. Теперь компания прогнозирует, что по итогам 2023 года данный показатель составит около $16,5 млрд, тогда как ранее предполагалось не менее $16 млрд. Акции подскочили в цене на 6,6%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 250,91 пункта (на 0,75%) - до 33414,17 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Travelers Cos. (SPB: TRV) и Caterpillar (SPB: CAT), подешевевшие соответственно на 2,5% и 2,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 36,6 пункта (на 0,85%) и составило 4278 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 128,13 пункта (на 0,96%) - до 13186,18 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются вслед за падением Уолл-стрит накануне на высказываниях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы также оценивают действия китайского центробанка и японскую инфляцию.

Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост американской экономики, и если такая ситуация сохранится, то это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

В этот же день НБК влил в финансовую систему рекордные 733 млрд юаней ($100,2 млрд) в рамках операций обратного РЕПО, пишет Trading Economics. Процентная ставка по семидневным операциям составила 1,8% годовых.

Среди лидеров снижения в составе Hang Seng находятся акции страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628), дешевеющие на 3,5%, интернет-гиганта Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,9%, платформы электронной торговли Meituan (SPB: 3690) - на 2,5%.

При этом дорожают бумаги Country Garden Services Holdings - на 2,9%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 1,9%, Lenovo - на 1,6%, China Merchants Bank - на 1,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:32 мск уменьшилось на 0,2%.

Потребительские цены в Японии в сентябре выросли на 3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель опустился до минимума с сентября 2022 года. В августе японская инфляция составляла 3,2%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей снизилась в прошлом месяце до 4,2% с 4,3%.

На торгах в Токио заметно теряют в стоимости акции Mitsubishi Chemical Group Corp. (-3,3%), Panasonic Holdings Corp. (-2,5%), Ricoh (-2,1%), NEC Corp., Seven & I Holdings, Mazda Motor (-2% у всех трех) и Chiba Bank (-1,8%).

Между тем повышается стоимость бумаг Daiichi Sankyo - на 14% (лидер роста), Inpex - на 2,4% и Yokohama Rubber - на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск снизился на 1,3%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, понижаются на 0,7%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2%, сталелитейной Posco - на 4,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка опустился на 1,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,8% и 0,7% соответственно, банка ANZ Group - на 1,4%. Рыночная стоимость авиакомпании Qantas Airways повысилась на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $93,24 за баррель, что на $0,86 (0,93%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,88 (1%) - до $92,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $1,05 (1,17%) и составили $90,42 за баррель. По итогам прошлой сессии они прибавили $1,05 (1,2%) - до $89,37 за баррель.

Очередной тревожной новостью стало сообщение CNN о том, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.

"Энергетические рынки пристально следят за геополитическими событиями", - отметил управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. По его словам, главным страхом для трейдеров является расширение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, а также потенциальное вмешательство Ирана.

"Перебои поставок являются главным страхом, и мы полагаем, что эти тревоги едва ли ослабнут в ближайшее время", - сказал Захир в интервью MarketWatch.