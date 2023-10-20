"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целью $695 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: $584,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Метрики рентабельности эмитента в прошедшем квартале оказались лучше прогнозов компании, главной причиной этого стали возросшие заказы клиентов на наиболее продвинутое оборудование в сегменте фаундри. По оценкам менеджмента, это стало результатом повышенного спроса на чипы для генеративного ИИ", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $584,5 риск на портфель составит 0,2%", - указывают эксперты "Финама".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования эмитент предоставляет услуги по его обслуживанию.

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