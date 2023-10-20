"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВК с целью 840 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ВК" с целью 840 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: 445 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"20 октября Московская биржа возобновила торги акциями эмитента после редомициляции. Ранее компания зарегистрировалась на острове Октябрьский Калининградской области, куда она переехала с Виргинских островов", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится на уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 445 руб. риск на портфель составит 1,41%", - указывают в "Финаме".

МКПАО "ВК" (ранее VK Company) - российская социальная сеть со штаб квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках, но особенно популярен среди русскоязычных пользователей.

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