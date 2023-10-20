"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив бумаги Positive Technologies и Etalon, а также добавив акции "Яндекса" и бумаги Ozon, сообщается в материале.

Текущий состав списка: "Газпром нефть", "Северсталь", "ЛУКОЙЛ", "префы" "Сургутнефтегаза", X5 Retail Group, "префы" "Транснефти", "Яндекс", "Мечел", Ozon и "Московская биржа".

"Мы исключаем акции Positive Technologies после объявления предварительных деталей масштабной программы мотивации сотрудников. Механизм данной программы предполагает ежегодный дополнительный выпуск акций в пользу сотрудников в случае роста капитализации компании. Потенциальное будущее размытие акционерной стоимости текущих акционеров может оказать негативный эффект на динамику акций в краткосрочной перспективе, - пишут эксперты. - Также исключаем депозитарные расписки Etalon на ожиданиях ухудшения операционных показателей сектора в условиях повышения ставок в экономике и неизвестности перспектив льготных программ ипотек. Фиксируем позицию по бумаге ввиду роста акции в цене на 15% за месяц и неопределенного горизонта редомициляции".

"Добавляем акции "Яндекса" в ожидании объявления деталей корпоративной реструктуризации, а также в преддверии публикации результатов за 3К23 (27 октября). По нашим оценкам, они укажут на сохранение высоких темпов роста во всех ключевых сегментах бизнеса компании, - указывают аналитики в материале. - Также добавляем бумаги Ozon на ожиданиях публикации сильных финансовых результатов. Компания планирует опубликовать результаты за 3К23 16 ноября, и мы прогнозируем сохранение высоких темпов роста оборота (100%+). Компания проводит эффективные промо компании и способна поддерживать агрессивный темп развития без значительных убытков на уровне EBITDA".

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