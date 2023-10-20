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20 октября 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", упала VK на объемах

Москва. 20 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике рублевых цен blue chips на фоне просевших мировых фондовых площадок на новостях от главы Федрезерва США, а также подросшей нефти (Brent торгуется в районе $93 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Упали акции VK после возобновления торгов на Мосбирже в связи с завершением редомициляции компании.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3252,32 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1064,66 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар снизился до 96,22 рубля (-0,83 рубля).

Акции VK упали до 630,2 рубля, что на 5,4% ниже уровня предыдущих торгов 18 сентября; объем торгов составил 6,2 млрд рублей.

Также подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе ожидается, что индекс МосБиржи будет торговаться в широкой боковой формации. Однако ситуация будет сильно зависеть от цен на нефть, поскольку нефтегазовые компании составляют наибольшую долю в индексе, и, если нефть марки Brent продолжит дорожать, то это, вероятно, позитивно скажется на российских нефтяниках. Помимо этого, краткосрочно повышенным спросом могут пользоваться золотодобывающие компании на фоне роста цен на золото.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что глава ФРС Джером Пауэлл дал инвесторам жесткие сигналы, не только подчеркнув необходимость в длительном поддержании жесткой ДКП, но и допустив дальнейший рост ставки в США. О рисках реализации такого сценария напомнили и данные, указавшие на неожиданное снижение недельного числа обращений за пособиями по безработице в стране до минимума с января. В результате доходности 10-летних казначейских бумаг США обновили очередные максимумы с 2007 года.

В пятницу инвесторы на глобальном рынке продолжат следить за выступлениями представителей регуляторов, учитывая скорое начало "недели тишины" перед заседаниями. На российском рынке центральным событием пятницы может стать публикация официальных сентябрьских данных по банковскому сектору РФ. Если Банк России отчитается о резком охлаждении кредитной активности в стране, вероятность более мягких исходов заседания через неделю вырастет, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, в пятницу индекс МосБиржи может продолжить тяготеть к росту, но сдержанному: консолидация рубля и обилие значимых событий следующей недели (дивидендные новости и заседание ЦБ РФ) в условиях слабости мировых фондовых рынков способны побудить инвесторов не предпринимать активных действий перед выходными. Целевым диапазоном в пятницу по индексу МосБиржи видится коридор 3240-3280 пунктов, полагает аналитик.

"Спрос сохранится на менее ликвидные "идейные" бумаги внутренних секторов и угольщиков, а также производителей драгоценных металлов, поддерживаемых ростом цен на золото. Не видим пока повода и для развития отката "фишек" нефтяной отрасли, не отыгравших в полной мере дивидендные ожидания и перспективу взлета Brent к зоне $100+ за баррель из-за геополитики", - считает Локтюхов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,8-1% на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций США и заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Доходность 10-летних бондов США вплотную приблизилась к отметке 5% годовых, что является самым высоким уровнем с лета 2007 года, отмечает MarketWatch. Инвесторы обеспокоены тем, что Федрезерву придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, учитывая устойчивость инфляции, которая по-прежнему почти вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 2%.

Глава ФРС заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и если такая ситуация сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок.

Он отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,01-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,4%).

Потребительские цены в Японии в сентябре выросли на 3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель опустился до минимума с сентября 2022 года. В августе японская инфляция составляла 3,2%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей снизилась в прошлом месяце до 4,2% с 4,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

В этот же день НБК влил в финансовую систему рекордные 733 млрд юаней ($100,2 млрд) в рамках операций обратного РЕПО, пишет Trading Economics. Процентная ставка по семидневным операциям составила 1,8% годовых.

Розничные продажи в Великобритании в сентябре сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты в среднем ожидали снижения на 0,4%, по данным Bloomberg.

Цены производителей в Германии в сентябре упали на 14,7% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). Это самое сильное падение показателя за всю историю наблюдений, то есть с 1949 года. В августе цены производителей сократились на 12,6%, опрошенные Trading Economics ожидали ускорения падения в сентябре до 14,2%

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе" на фоне напряженности на Ближнем Востоке, что может привести к перебоям в поставках сырья из региона.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $92,91 за баррель (+0,6% и +1% накануне), ноябрьская цена WTI - $90 за баррель (+0,7% и +1,2% в четверг).

Очередной тревожной новостью стало сообщение CNN о том, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако не ясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,1%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-3,6%), SFI (MOEX: SFIN) (-3,2%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-2,9% и -8,8% "префы").

Выросли акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+17,1%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+11,7%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,12 млрд рублей (из них 6,2 млрд рублей пришлось на акции VK, 1,98 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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