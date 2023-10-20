"Финам" повысил прогнозную цену акций Sinopec до HKD5,1

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Sinopec Shanghai Petrochemical Co. класса H с 4,3 до 5,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года в связи с улучшением дивидендных перспектив нефтяника, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация для указанных бумаг была повышена экспертами до "покупать".

"Акции эмитента в последние месяцы находились в непрерывной коррекции цены и с максимумов середины мая потеряли почти 25%. Слабая динамика была связана с противоречивыми результатами за первое полугодие и общей слабостью китайского рынка. В то же время после коррекции бумаги Sinopec имеют форвардную дивидендную доходность почти 11%, что является привлекательным значением для нефтегазового сектора. На этом фоне мы считаем, что текущее снижение можно использовать для покупок и поднимаем рейтинг бумаги", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

China Petroleum & Chemical Corporation (более известная как Sinopec) - одна из крупнейших китайских нефтегазовых компаний. Деятельность Sinopec охватывает добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, а также розничную реализацию топлива. Основные добывающие и перерабатывающие мощности располагаются в Китае.

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