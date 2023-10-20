"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $324,2 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Значимость сектора здравоохранения после пандемии коронавируса уже невозможно недооценивать. Новые разработки, лекарства и вакцины обеспечивают рост акций ведущих игроков биофармацевтической отрасли. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе на фоне обострения геополитической напряженности в мире и ожиданий новых шагов монетарного ужесточения со стороны ФРС актуальность вложений в сектор здравоохранения возрастет", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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