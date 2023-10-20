Рубль может закрепиться около 96,5 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс пары доллар/рубль может закрепиться около уровня 96,5 руб./$1 на торгах в пятницу, фундаментально национальную валюту поддерживает дорожающая нефть, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Нефтяные котировки продолжат расти в пятницу и завершат текущую неделю у отметки $93 за баррель, прогнозируют эксперты инвестбанка.

"Доходности краткосрочных ОФЗ-ПД (сроком погашения до 4 лет) в четверг выросли на 10 б.п., оставшаяся часть кривой почти не изменилась. ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания бизнеса в сентябре остались вблизи максимумов за последние годы (хотя существенно не изменились с августа). На наш взгляд, такие данные могут стать дополнительным аргументом в пользу повышения ключевой ставки на заседании 27 октября и сохранения жесткой риторики. Мы ожидаем дальнейший рост доходностей ОФЗ", - отмечают в SberCIB.

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