Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут ИЦП Германии, комментарии от ЕЦБ и ФРС:

- Индекс цен производителей в Германии за сентябрь;

- Выступления представителей ЕЦБ и ФРС США.

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