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20 октября 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 20 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных внешних факторов; вместе с тем некоторую поддержку рынку будет оказывать наметившаяся стабилизация курса рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в четверг снизились вторые торги подряд. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали продолжающееся повышение доходности гособлигаций США и заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Доходность десятилетних бондов США вплотную приблизилась к отметке 5% годовых, что является самым высоким уровнем с лета 2007 года. Инвесторы обеспокоены тем, что Федрезерву придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, учитывая устойчивость инфляции, которая по-прежнему почти вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 2%.

Глава ФРС заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и если такая ситуация сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок. Он отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс. и составило 198 тыс., сообщило министерство труда в четверг. При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3 тыс., по данным Trading Economics. Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре снизились на 2% относительно предыдущего месяца и составили 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель стал минимальным с октября 2010 года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 3,89 млн домов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются вслед за падением Уолл-стрит накануне на высказываниях главы ФРС США, инвесторы также оценивают действия китайского центробанка и японскую инфляцию. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск упал на 1,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка опустился на 1,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. В этот же день НБК влил в финансовую систему рекордные 733 млрд юаней ($100,2 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 1,8% годовых.

Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,54%. Потребительские цены в Японии в сентябре выросли на 3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель опустился до минимума с сентября 2022 года. В августе японская инфляция составляла 3,2%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей снизилась в прошлом месяце до 4,2% с 4,3%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок поднимаются утром в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $93,25 за баррель, что на 0,94% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на 1% - до $92,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 1,1% и составили $90,35 за баррель. По итогам прошлой сессии они прибавили 1,2% - до $89,37 за баррель.

Очередной тревожной новостью стало сообщение CNN о том, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 октября снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,585 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,89 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,08% и составил 105,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 856,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (-1,4%), "Почта России-001Р-10" (-0,9%) и "РЖД-001P-16R" (-0,56%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,6%), "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,5%) и "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что частная пивоварня "Афанасий" полностью разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По займу предусмотрены два call-опциона: через 9 месяцев (в июле 2024 года) и через 1 год 9 месяцев (в июле 2025 года).

ООО "Т1" внесло изменения в условия выпуска дебютного выпуска облигаций. Примерное количество 2-летних облигаций серии 001P-01 увеличено с 1 млн до 2 млн облигаций, а срок размещения продлен с 24 по 31 октября или до даты размещения последней облигации. Компания 12 октября провела сбор заявок на бонды объемом не менее 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов была установлена на уровне 15,5% годовых, объявлена оферта через 1,5 года. Купоны квартальные. Техразмещение займа началось 17 октября. Выпуск размещается в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом 30 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в середине сентября.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 20 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать книгу заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 21-го купона - RUONIA + спред не более 150 базисных пунктов. Предусмотрены квартальные купоны.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 20 октября с 10:00 до 12:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-001P-38 объемом 6 млрд 111,769 млн рублей. По выпуску будет предоставлено поручительство от ДОМ.РФ. Организатором выступит банк ДОМ.РФ. Техразмещение запланировано на 23 октября.

ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") планирует 20 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,7% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,87% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала - в дату погашения. Техразмещение запланировано на 25 октября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2022 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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