Значимые движения котировок ОФЗ до заседания ЦБР 27 октября 2023г маловероятны - ПСБ

Значимые движения котировок рублевых гособлигаций маловероятны до заседания Банка России в пятницу, 27 октября 2023 года, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Котировки ОФЗ изменились незначительно по итогам торгов в четверг - дальнейший рост доходностей был сдержан позитивной динамикой рубля. На следующую неделю придется пик конвертации валюты под налоговые выплаты, что поддержит рубль и котировки госбумаг. Вместе с тем инвесторы будут оценивать масштабы данного укрепления - неспособность рубля уйти ближе к отметке 90 руб./$1, вероятно, будет негативно воспринято инвесторами, - пишет эксперт. - Ключевым событием следующей недели станет заседание Банка России - на фоне ожиданий повышения ключевой ставки (+100 б.п. по консенсусу) значимое снижение кривой даже в случае развития импульса на укрепления рубля мы не ожидаем".

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