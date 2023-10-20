Возможен рост индекса Мосбиржи до 3280п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, покажет рост на торгах в пятницу и достигнет уровня 3280 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс может продолжить тяготеть к росту, но скорее столь же сдержанному: консолидация рубля и обилие значимых событий следующей недели, (в их числе как дивидендные новости, так и заседание ЦБ РФ) в условиях слабости мировых рынков способны побудить инвесторов не предпринимать активных действий в последний день недели. Целевым на день видим диапазон 3240-3280 пунктов, - пишет аналитик в комментарии. - Полагаем, что в пятницу спрос сохранится на менее ликвидные "идейные" бумаги внутренних секторов и угольщиков, а также производителей драгоценных металлов, поддерживаемых ростом цены на золото. Не видим пока повода и для развития отката "фишек" нефтяной отрасли, не отыгравших в полной мере дивидендные ожидания и перспективу взлета котировок нефти марки Brent выше $100 за баррель из-за геополитики".

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