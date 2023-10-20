Среднесрочные перспективы цены нефти остаются позитивными - БКС Экспресс

Среднесрочные перспективы цены нефти марки Brent остаются позитивными по совокупности факторов, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть выросли в четверг на фоне ожидаемой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также отдельных заявлений главы ФРС США. Фьючерсы на нефть марки Brent активно восстанавливаются и при сохранении темпов на следующей неделе могут переписать годовые максимумы. Однако ведущую роль в краткосрочной динамике инструмента играет информационный фон, который очень переменчив, поэтому все прогнозы на этой дистанции предполагают большую погрешность, - пишут эксперты в обзоре. - По совокупности факторов взгляд на среднесрочные перспективы нефти остается позитивным. На текущей неделе нефтяные контракты прочно закрепились выше $90 за баррель и продемонстрировали готовность идти еще выше в случае новых проблем с поставками. Но даже при отсутствии таковых объем доступного предложения остается ограниченным, в то время как спрос не подает признаков ослабления. Дефицит может сохраняться до конца 2023 года, оказывая давление на уровень мировых запасов, который и так ниже среднего за предыдущие пять лет. Справедливый диапазон по нефти марки Brent может быть в районе $90-95 за баррель".

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