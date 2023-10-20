Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 20 октября. Доллар США чуть заметно подрастает, юань немного снижается на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,1 руб./$1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 20,74 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,8 коп. - до 13,217 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", уравновешенность рубля объясняется влиянием разнонаправленных факторов: с одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть, с другой, давит негатив на мировых рынках капитала.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $93,23 за баррель, что на 0,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $90,37 за баррель, что на 1,28% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы в четверг снизились вторые торги подряд. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали продолжающееся повышение доходности гособлигаций США и заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Доходность десятилетних бондов вплотную приблизилась к отметке 5% годовых, что является самым высоким уровнем с лета 2007 года, отмечает MarketWatch. Инвесторы обеспокоены тем, что Федрезерву придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, учитывая устойчивость инфляции, которая по-прежнему почти вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 2%.

Глава ФРС заявил, что внимательно изучает последние статданные, которые указывают на устойчивый рост экономики страны, и если такая ситуация сохранится, это может стать причиной для дальнейшего повышения процентных ставок.

Он отметил, что Федрезерв действует осторожно и борется со "старыми и новыми" неопределенностями. При этом ЦБ пытается сбалансировать риск слишком высокого подъема процентных ставок с риском, что слишком низкий их уровень не позволит замедлить инфляцию.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,15%, китайский CSI 300 снижается на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,42%, южнокорейский Kospi - 1,38%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 1,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,16%.