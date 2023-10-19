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19 октября 2023 года 19:45

Рынок акций РФ в четверг превысил 3255п по индексу МосБиржи во главе с Яндексом, просели металлурги

Москва. 19 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в четверг сдерживались негативными сигналами с мировых рынков капитала, вызвавшими выборочную фиксацию прибыли игроками по ряду бумаг. Индекс МосБиржи превысил 3255 пунктов при смешанной динамике цен blue chips; фаворитами выступили бумаги финансовых компаний во главе с "Яндексом", аутсайдерами стали акции металлургических и ряда нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3255,16 пункта (+0,2%, в течение дня индекс колебался в рамках 3230-3260 пунктов), индекс РТС - 1056,54 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 97,06 рубля (-0,34 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+4,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,7%), TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,5%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,3% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг сохранил смешанную динамику торгов, индекс МосБиржи курсировал вокруг 3250 пунктов. Склонность рубля к укреплению и слабый внешний фон пока не позволяют преодолеть зону сопротивления 3260-3280 пунктов и выйти к 1,5-годовым пикам вблизи 3300 пунктов.

На внешнем контуре главным фактором ухудшения настроений, по его мнению, остается ситуация на Ближнем Востоке, где сохраняется повышенная напряженность и есть риски дальнейшей эскалации. Тема высоких процентных ставок в США также вынуждает рынки к большей осторожности в свете приближения заседания ФРС. Число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице за минувшую неделю оказалось ниже прогноза.

В пятницу Народный Банк Китая определит судьбу базовой кредитной ставки. На Мосбирже возобновятся торги акциями VK (MOEX: VKCO) после завершения редомициляции. Сдерживать активность покупателей может фактор пятницы, прогноз по индексу МосБиржи на 20 октября - 3150-3275 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, индекс МосБиржи остается вблизи годового максимума 3287,34 пункта, сохраняя актуальным среднесрочный восходящий тренд. В четверг нисходящая динамика индикатора в первой половине дня сменилась отскоком на фоне укрепления нефтяных котировок (нефть Brent утром падала ниже $90 за баррель, а к вечеру отскочила выше $91 за баррель). Инвесторы продолжат следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, поэтому период турбулентности в нефтяных котировках может сохраниться в ближайшей перспективе.

Некоторую поддержку рынку в четверг оказали позитивные новости с международного форума "Один пояс, один путь", проходящего в КНР. Судя по заявлениям сторон, Россия и Китай могут расширить сотрудничество в нефтегазовой отрасли, что в среднесрочной перспективе благоприятно отразится на нефтегазовых акциях. Кроме того, было объявлено об увеличении поставок газа в КНР "Газпромом". Однако акции отреагировали на новость слабо, отмечает Кирсанова.

На внешних рынках наблюдалось сокращение волатильности в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, от которого инвесторы надеются услышать сигналы по монетарной политике, добавила эксперт.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отметила рост акций угольных компаний на фоне ожиданий сохранения высокого спроса на ресурсы в ближайшие годы, несмотря на экологическую повестку многих стран. Обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,8%, до 259,25 рубля) обновили максимумы с 2012 года, в том числе на фоне надежд на улучшение долговой ситуации компании. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в этом году Россия наращивает поставки угля в Китай. Данные также показали, что экспорт угля из РФ по РЖД в сентябре вырос на 19,5%, до 15,3 млн тонн. Кроме того, накануне в СМИ сообщили о намерении Германии увеличить потребление угля в предстоящий зимний период.

Совет директоров "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,7%, до 82,03 рубля) в четверг собирается для решения вопроса по дивидендам за 9 месяцев текущего года. Объявление о выплатах может вернуть спекулятивный интерес к бумагам компании и в случае позитивных сюрпризов может способствовать их скачку в район исторического пика 92,35 руб., считает аналитик.

Бумаги "Северстали" просели, несмотря на новости о намерении в 2024 году увеличить поставки стали в страны ЕАЭС примерно на 20%, до 600 тыс. тонн.

На зарубежных фондовых площадках в четверг инвесторы предпочитали сохранять осторожность, учитывая риски усугубления конфликта на Ближнем Востоке. До конца дня участники также будут ждать комментариев главы ФРС США по денежно-кредитной политике, полагает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, индекс МосБиржи консолидирует рост второй половины сентября - первой половины октября на поддержке у 3220 пунктов. В случае преодоления локального сентябрьского максимума индексу может быть открыт путь к 3440 пунктам. В случае продолжения снижения возможен откат к 3000 пунктам, считает Буйлакова.

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев также отмечает, что индекс МосБиржи остается вблизи годового максимума (3287,34 пункта), восходящий среднесрочный тренд пока сохраняется.

Инвесторы опасаются, что высокие ключевые процентные ставки станут новой реальностью на долгое время. Отсюда рост доходности в среднесрочных и долгосрочных бондах. Снижение рынка акций помимо прочего связано с ухудшением геополитической ситуации, в которую постепенно втягиваются США. Вечером в четверг в центре внимания будет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, от которого инвесторы ждут намеков о дальнейшей монетарной политике.

Повышенная волатильность на нефтяном рынке сохраняется из-за напряженности на Ближнем Востоке. Признаков деэскалации конфликта пока нет, но риски расширения его сохраняются. Поэтому в зависимости от поступающих новостей нефть реагирует резким изменением цены, отмечает Яковлев.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,5%), просела Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE потеряли 0,2-1%), но наметился отскок в США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,01-0,3% во главе с Nasdaq).

Банк Южной Кореи по итогам октябрьского заседания в шестой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 3,5%, как и ожидалось.

Индекс деловой активности Филадельфии в октябре вырос до минус 9 пунктов с сентябрьского уровня минус 13,5 пункта при прогнозах роста до минус 7 пунктов.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре снизились на 2% относительно предыдущего месяца и составили 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Показатель стал минимальным с октября 2010 года. Аналитики в среднем ожидали снижения до 3,89 млн домов, по результатам опроса Trading Economics.

Индекс опережающих экономических показателей США в сентябре снизился на 0,7% при прогнозах снижения на 0,4%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг отыграли часть потерь, понесенных ранее утром на фоне смягчения санкций США в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $91,35 за баррель (-0,2% и +1,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $88,4 за баррель (+0,3% и +1,9% накануне).

Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США.

Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлы на 200 тыс. баррелей в сутки.

Накануне цены на нефть увеличились до максимумов более чем за две недели в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Подъему рынка также способствовали данные о падении запасов нефти в Штатах. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,5 млн баррелей (ожидалось снижение на 30-300 тыс. баррелей).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+12,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), "префы" ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+6,6%), бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+6,2%), "Мечела" (+5,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,5%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,1%).

Снизились акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-3,7%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-3,4%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-3,2%).

Уже после закрытия основных торгов стало известно, что Совет директоров "Группы Позитив" (MOEX: POSI) рекомендовал выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год в размере 15,8 руб. на акцию, с закрытием реестра 3 декабря. Как сообщила компания, суммарно на дополнительную выплату дивидендов может быть направлено 1,04 млрд рублей.

Акции "Группы Позитив" на вечерних торгах Мосбиржи отреагировали небольшим ростом, сократив дневные потери до 1,3% с 1,6% (бумаги стоят 2300 рублей за штуку).

В текущем году компания дважды выплачивала дивиденды по итогам прошлого года - в размере 50% и 25% NIC (чистая прибыль по управленческой отчетности, net income before capitalization of expenses) за 2022 год. В сумме акционерам было выплачено 3,75 млрд рублей. С учетом этих выплат, общая сумма дивидендов по итогам 2022 года может составить около 4,8 млрд рублей, или 72,61 рубля на одну акцию. Это 100% скорректированного показателя NIC.

Согласно требованиям законодательства, технически выплата дивидендов будет произведена из чистой прибыли "Группы Позитив" по данным бухгалтерской отчетности по итогам 9 месяцев 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,37 млрд рублей (из них 7,92 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 7,78 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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