Рубль в четверг не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти

Москва. 19 октября. Доллар США умеренно понизился, евро, напротив, отыграл потери первой половины дня и слегка подорожал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и на фоне отсутствия изменений на рынке нефти.

Курс доллара США составил 97,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,8 руб./EUR1, подорожав на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,8 копейки, до 99,64 руб. Курс китайского юаня снизился на 6,1 копейки, до 13,23 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал небольшие разнонаправленные колебания к основным валютам по итогам четверга на фоне улучшения интереса к риску на глобальных площадках, обусловленного небольшим ослаблением геополитической напряженности из-за ситуации на Ближнем Востоке и отсутствием яркой динамики на рынке нефти.

Трейдеры ждут заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который примет участие в мероприятии экономического клуба Нью-Йорка в четверг. Эксперты полагают, что тон заявлений Пауэлла, вероятно, будет более "ястребиным", чем у некоторых других представителей руководства ФРС.

Ранее рубль подрастал с учетом начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы. При этом игроки продолжали внимательно следить за новостями относительно действий властей по стабилизации его курса. Ранее рынок отыграл тему обязательной продажи валютной выручки.

Правительство РФ и Банк России готовят системные решения по развитию внешнеторговых расчетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Очень многие государства хотят с нами вести дела, торговать, инвестировать в Россию. Уверен, что вместе мы научимся обходиться без западных посредников и обеспечим доступ на мировые рынки на основе собственной, или созданной с партнерами инфраструктуры внешней торговли", - сказал он на форуме "Сделано в России".

"Прогресс в этом деле есть. И немалый. Наши компании находят возможности рассчитаться с контрагентами вопреки всем ограничениям. Готовим совместно с Центральным банком системные решения в этой области. Они увеличат доступность расчетов", - отметил глава правительства.

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении закон, который закрепляет с 2024 г. новую схему для определения базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета в зависимости от стоимости нефти, природного газа, экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5.

Документ (N448564-8) был внесен в парламент правительством в конце сентября в рамках "бюджетного пакета" на 2024-2026 гг.

В конце прошлого года в Бюджетном кодексе (БК) РФ был закреплен новый порядок определения базовых нефтегазовых доходов, зафиксирован их объем в 2023-2025 гг. на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 г. Принятый закон предлагает иную схему для определения их размера в зависимости от базовых цен на нефть, природный газ, стоимости экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5.

Так, базовая цена на нефть принимается на уровне $60 за баррель, индексируется на 2% начиная с 2027 г. - на уровне валютной инфляции, а на природный газ - на уровне среднегодовой экспортной цены на него - $250 за 1 тыс. куб. м с ежегодной индексацией на 2% начиная с 2027 г.

Как пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Лавров, принятие данной поправки позволит примерно на 1,7 трлн рублей увеличивать базовые нефтегазовые доходы и одновременно расходы федерального бюджета.

ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 2,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 13-17 октября). По сравнению с опросом ЦБ в сентябре консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: в сентябре экономисты ожидали рост экономики в 2023 году на 2,2%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год также вырос, теперь эксперты ждут ее на уровне 7,0%, тогда как в сентябре прогнозировали на уровне 6,3%. Консенсус по инфляции на 2024 год значительно вырос - до 5,1% с 4,5% по предыдущему опросу. Возвращение инфляции к таргету в 4,0% аналитики ожидают только в 2025 году.

Аналитики также пересмотрели прогноз в сторону более слабого рубля на всем горизонте. Прогноз среднегодового курса доллара на 2023 год - 86,0 руб. (предполагает средний курс в октябре - декабре 2023 года 96,0 рублей за доллар), на 2024 год - 94,0 руб. (против 89,9 руб. по опросу в сентябре), на 2025 год - 97,5 руб. (90,8 руб.), на 2026 год - 98,2 руб. (92,0 руб.).

ЦБ представит свой уточненный прогноз по итогам совета директоров по ключевой ставке 27 октября.

"В четверг в конце торговой сессии на Московской бирже курс пары "доллар-рубль" снижался в моменте до отметки 96,80, но затем быстро вернулся выше 97. Котировка сохраняется в границах диапазона 96,50-98, установившегося после подписания 11 октября президентом Владимиром Путиным указа о продаже валютной выручки экспортерами. По всей видимости, на текущих уровнях предложение валюты от экспортеров уравновесило спрос, создаваемый импортерами и оттоком капитала. Котировки нефти сорта Brent также нашли временное равновесие после периода повышенной волатильности из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке и смягчения санкций США против Венесуэлы. Эти два фактора являются противоположными с точки зрения баланса спрос-предложение на рынке сырья, однако по мнению аналитиков, слабо влияют на реальное положение. Приближающийся налоговый период способен поддержать рубль, возможно непродолжительное укрепление национальной валюты ближе к уровню 95 рублей за 1 доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"На валютном рынке волатильность торгов в последние дни остается достаточно низкой относительно начала месяца. В четверг максимальным значением для пары "доллар-рубль" выступал уровень чуть выше 97,5 руб./$1, достигнутый еще в первой половине дня. Свой дневной минимум пара обновляла ближе к окончанию рабочего дня, опустившись чуть ниже 97 руб./$1. Отметим, что к вечеру Банк России опубликовал свой макроэкономический опрос по итогам октября 2023 г. Его участники пересмотрели ожидания по курсу пары "доллар-рубль" в сторону роста американской валюты на всем горизонте (2023-2026 гг.). Тем не менее, прогноз на 2023 г. в виде 86 руб. транслируется в среднее значение курса в октябре-декабре на уровне 96 руб., что ниже текущего значения на торгах. Вероятно, это послужило фактором локального укрепления рубля ближе к окончанию рабочего дня. Так, ниже 97 руб. доллар скорректировался впервые за неделю", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть замедлили снижение вечером в четверг, инвесторы реагируют на новость о смягчении санкций США в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $91,35 за баррель, что на 0,16% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,04%, до $88,39 за баррель.

Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США.

Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тыс. баррелей в сутки.

Также инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке, из-за которой накануне цены на нефть обновили максимумы более чем за две недели.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 октября на 6,5 копейки, до 97,3074 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,04 копейки, до 102,6255 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 9,04 копейки по отношению к среде и составил 97,2547 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 13,55 копейки и составил 97,2446 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 138,943 млн, из которых $392,718 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $746,225 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 29,72 копейки, до 102,6 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 25,16 копейки, до 102,6406 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR479,08 млн, из которых EUR192,244 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR286,836 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 октября поднялась на 3 базисных пункта - до 13,2% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 2 базисных пункта - до 12,72% годовых, на 3 месяца - повысилась на 6 базисных пунктов, до 11,26% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,42% годовых.