"БКС МИ" повысил рекомендацию до "держать" для акций Netflix

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию с "продавать" до "держать" для акций Netflix Inc., сохранив целевую цену на уровне $385 за штуку, сообщается на портале БКС Экспресс.

"С учетом коррекции цены акций Netflix более чем на 20% за последние три месяца мы повышаем рекомендацию до "держать". Наш нейтральный взгляд связан по большей части с неопределенностью относительно сроков окончания забастовки Гильдии актеров, а также сравнительно высокими мультипликаторами в сравнении с другими акциями из бигтеха. Мы считаем, что в цене акций уже учтен весь позитив от притока подписчиков, который превзошел ожидания. Преградой для роста могут стать высокие относительно других бигтехов мультипликаторы акций компании", - отмечают аналитики.

Netflix - американская компания, владелец крупнейшего в мире стримингового сервиса. Netflix доступен в более чем 190 странах, на конец III квартала 2023 года число его подписчиков достигло 247,2 млн.

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