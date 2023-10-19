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19 октября 2023 года 19:00

Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение UST

Москва. 19 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 63,26% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,87% годовых). Вместе с тем котировки облигаций с погашением в 2042 году снизились на 2 базисных пункта, подешевев до 67,24% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,03% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 34,67% от номинала (его доходность подросла на 1,5 базисного пункта, составив 15,62% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 2,5 базисного пункта - до 54,96% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 31,04% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 53,97% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов и составила 23,33% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1,5 базисного пункта, подешевев до 49,63% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, до 19,26% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 25 базисных пунктов, составив 65,6% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries вновь снижаются в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла позднее в четверг.

Участники рынка обеспокоены тем, что Федрезерву придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, учитывая устойчивость инфляции, которая по-прежнему почти вдвое превышает целевой уровень ЦБ в 2%. "Инвесторы отчаянно нуждаются в большей ясности относительно того, как руководство ФРС видит ситуацию в будущем, и хотят узнать, как долго им придется ждать, прежде чем снижение ставок станет реальностью", - заявила глава отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс. и составило 198 тыс., сообщило министерство труда. При этом аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3 тыс., по данным Trading Economics. Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре снизились на 2% относительно предыдущего месяца и составили 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель стал минимальным с октября 2010 года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 3,89 млн домов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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